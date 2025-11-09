circle x black
Che tempo che fa, stasera 9 novembre: ospiti e anticipazioni

Tra gli ospiti di oggi Carlo Verdone e Pierfrancesco Favino

Fabio Fazio - fotogramma/ipa
Fabio Fazio - fotogramma/ipa
09 novembre 2025 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stasera, domenica 9 novembre, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa’, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Ospiti della puntata: Carlo Verdone, ideatore, regista e protagonista di ‘Vita da Carlo’, una delle serie italiane più apprezzate degli ultimi anni, giunta alla sua stagione finale. Con oltre 45 anni di straordinaria carriera in cui ha ottenuto premi nazionali e internazionali tra cui 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, il Premio Truffaut, il Premio Bianchi, il Premio Bresson, il Premio Hemingway e il Ciak d’Oro per ‘Vita da Carlo’.

Regista e interprete di intramontabili successi come “Un sacco bello” (1980), “Bianco, rosso e Verdone” (1981), “Borotalco” (1982), “Acqua e sapone (1983)”, “Compagni di scuola” (1988), “Maledetto il giorno che t’ho incontrato (1992)”, “Al lupo al lupo” (1992), “Viaggi di nozze” (1995), “Sono pazzo di Iris Blond” (1996), “Gallo Cedrone” (1998), “Ma che colpa abbiamo noi” (2003), “Il mio miglior nemico” (2006), “Posti in piedi in paradiso” (2012), Verdone è stato inoltre nominato nel 2018 Grande Ufficiale della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.

Pierfrancesco Favino, protagonista del film ‘Il Maestro’, diretto da Andrea Di Stefano - con cui ha già collaborato per ‘L’ultima notte di Amore’ -, presentato in anteprima fuori concorso all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e nelle sale dal 13 novembre. Attore pluripremiato, ha ottenuto nella sua carriera numerosi riconoscimenti tra cui 1 Coppa Volpi, 3 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, 1 premio Nino Manfredi, 2 Ciak d’Oro, 1 Superciak d’Oro, 2 Globi d’Oro e 1 Premio Giffoni.

Federica Pellegrini, ‘la Divina’ del nuoto e una delle sportive italiane più grandi di sempre con 58 medaglie conquistate e 11 record del mondo realizzati, e Matteo Giunta, allenatore, oltre che dirigente della Fede Academy. Entrambi sono autori del libro ‘In un tempo solo nostro’ in cui raccontano, ciascuno secondo il proprio punto di vista, il primo anno da genitori.

E ancora: Paolo Giordano, scrittore Premio Strega e Premio Campiello; Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; Francesco Costa, direttore de Il Post; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in occasione de I Giorni della Ricerca AIRC; il climatologo Luca Mercalli.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – il Tavolo’ con: Alessia Marcuzzi, conduttrice del nuovo reality ‘The Traitors – Italia’; Mara Maionchi; Nek, new entry tra i coach di “The Voice Senior” e da novembre live in USA e Canada con ‘Nek Hits Live’; Nino Frassica; Enzo Miccio, conduttore insieme a Mara Venier di “Domenica In”; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona, nei teatri italiani con ‘Bravissssssimo!’; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Federica Pellegrini e Matteo Giunta; Giucas Casella.

