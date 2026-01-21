circle x black
Cerca nel sito
 

'Chi l'ha visto?', stasera 21 gennaio: il femminicidio di Federica Torzullo

E poi i casi di Antonio Menegon e Franka Ludwig

Federica Sciarelli - fotogramma/ipa
Federica Sciarelli - fotogramma/ipa
21 gennaio 2026 | 06.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Chi l'ha visto?' torna stasera, mercoledì 21 gennaio, su Rai 3 alle 21.20. Tra i casi, il femminicidio di Federica Torzullo. Anche la sua scomparsa è finita nel peggiore dei modi. Un delitto "efferato, con molta cattiveria, non è facile riconoscere il corpo”, ha detto il procuratore Alberto Liguori. Il marito della donna, al momento dell’arresto con l'accusa di omicidio volontario aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti intanto stanno analizzando anche il suo computer per capire se avesse premeditato di uccidere Federica.

E poi la misteriosa scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon, esperto e paladino della lotta contro gli autovelox non omologati: nel suo ufficio sono rimasti i cellulari, il portafoglio, il pc acceso, ma di lui nessuna traccia. Cosa gli è successo? La sua scomparsa è legata al suo impegno contro gli autovelox irregolari? Nei mesi precedenti era stato protagonista di alcuni episodi inquietanti.

Infine, l'omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per intascare il premio delle assicurazioni, che proprio il compagno l'aveva spinta a stipulare. Il sospetto degli inquirenti è che il compagno, arrestato insieme a una complice, possa essere responsabile di altri crimini. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica sciarelli chi l'ha visto rai 3
Vedi anche
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza