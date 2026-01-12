circle x black
Cerca nel sito
 

'Chi mi ama mi segua', su Sky il docufilm su Oliviero Toscani

A un anno dalla sua scomparsa arriva un ritratto autentico e visionario del fotografo che ha rivoluzionato il linguaggio dell’immagine

- (Foto ©fabrizio_spucches)
- (Foto ©fabrizio_spucches)
12 gennaio 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Un ritratto autentico e visionario del fotografo che ha rivoluzionato il linguaggio dell’immagine. A un anno dalla sua scomparsa arriva su Sky Arte il 13 gennaio alle 21.15, il nuovo documentario Sky Original "Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua", che esplora la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani del Novecento. Attraverso un racconto intimo e sorprendente e testimonianze inedite ed eccezionali, l’opera restituisce la complessità di un autore che ha trasformato la fotografia in un linguaggio civile, capace di incidere sul costume, sulla politica e sull’immaginario collettivo.

Il regista Fabrizio Spucches, che ha condiviso con Toscani oltre dieci anni di collaborazione, ha raccolto e ordinato il vasto archivio privato del maestro: immagini, video e materiali inediti che diventano oggi fonte viva di un racconto che intreccia memoria e contemporaneità. Da questo lavoro nasce un ritratto autentico, costruito su un dialogo diretto tra maestro e allievo, dove l’arte si fa testimonianza e riflessione sul nostro tempo. Un ritratto che si arricchisce dei punti di vista di personaggi che con Toscani hanno vissuto e lavorato: Patti Smith, Fran Lebowitz, Luciano Benetton, Nicolas Ballario, Jean-Charles de Castebajac e Vittorio Moretti.

'Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua' non è solo un film, ma un viaggio dentro la visione di un artista che ha sfidato le convenzioni e aperto nuove strade alla comunicazione visiva. Un’opera che invita a interrogarsi sul potere delle immagini e sul loro ruolo nella società di oggi. Il docufilm - in esclusiva su Sky Arte, in streaming solo su Now e disponibile on demand, è una produzione Sky, TIWI e AdLine Entertainment, in collaborazione con Cucù.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Oliviero Toscani oliviero toscani chi mi ama mi segua oliviero toscani docufilm oliviero toscani sky
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza