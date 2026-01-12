'Chi mi ama mi segua', su Sky il docufilm su Oliviero Toscani

Un ritratto autentico e visionario del fotografo che ha rivoluzionato il linguaggio dell’immagine. A un anno dalla sua scomparsa arriva su Sky Arte il 13 gennaio alle 21.15, il nuovo documentario Sky Original "Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua", che esplora la vita, il pensiero e l’eredità artistica di uno dei più influenti fotografi italiani del Novecento. Attraverso un racconto intimo e sorprendente e testimonianze inedite ed eccezionali, l’opera restituisce la complessità di un autore che ha trasformato la fotografia in un linguaggio civile, capace di incidere sul costume, sulla politica e sull’immaginario collettivo.

Il regista Fabrizio Spucches, che ha condiviso con Toscani oltre dieci anni di collaborazione, ha raccolto e ordinato il vasto archivio privato del maestro: immagini, video e materiali inediti che diventano oggi fonte viva di un racconto che intreccia memoria e contemporaneità. Da questo lavoro nasce un ritratto autentico, costruito su un dialogo diretto tra maestro e allievo, dove l’arte si fa testimonianza e riflessione sul nostro tempo. Un ritratto che si arricchisce dei punti di vista di personaggi che con Toscani hanno vissuto e lavorato: Patti Smith, Fran Lebowitz, Luciano Benetton, Nicolas Ballario, Jean-Charles de Castebajac e Vittorio Moretti.

'Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua' non è solo un film, ma un viaggio dentro la visione di un artista che ha sfidato le convenzioni e aperto nuove strade alla comunicazione visiva. Un’opera che invita a interrogarsi sul potere delle immagini e sul loro ruolo nella società di oggi. Il docufilm - in esclusiva su Sky Arte, in streaming solo su Now e disponibile on demand, è una produzione Sky, TIWI e AdLine Entertainment, in collaborazione con Cucù.