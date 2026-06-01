circle x black
Cerca nel sito
 

Chiara Ferragni al concerto di Bad Bunny a Madrid ma... sul palco - il video

È diventato virale sui social un filmato che mostra l'influencer al fianco del cantante portoricano

Chiara Ferragni sul palco con Bad Bunny - TikTok
Chiara Ferragni sul palco con Bad Bunny - TikTok
01 giugno 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chiara Ferragni al concerto di Bad Bunny ma direttamente... sul palco. Un video diventato virale sui social ritrae l'imprenditrice digitale ballare al Riyadh Air Metropolitano di Madrid al fianco del cantante portoricano in occasione del suo tour in Europa.

CTA

Ferragni, infatti, era tra gli ospiti vip di 'La Casita', un palco secondario che è diventato un tratto distintivo dei concerti di Bad Bunny in perfetto stile latino. Lo stage è ispirato a una tipica abitazione portoricana dove il cantante invita amici e celebrità, tra cui Chiara Ferragni e l'attrice spagnola Ester Exposito.

Il filmato è stato condiviso più volte tra le Instagram stories dell'imprenditrice digitale, che sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Madrid, e a corredo ha scritto: "Insane", ossia "Assurdo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
chiara ferragni bad bunny madrid
Vedi anche
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video
Foggia, nel bunker segreto una piantagione di marijuana: 5 arresti - Video
Vasco apre il tour estivo con ‘Vado al massimo’ - Video
News to go
Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido
Piazza di Siena, Nepi Molineris: “Importante lasciare in eredità dopo l'evento sportivo qualcosa sul territorio” - Video
News to go
Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure
Cristina D'Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay - Le videonews
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza