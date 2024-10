Tapiro numero 1.500 a Chiara Ferragni. Nella puntata del 14 ottobre, Valerio Staffelli ha consegnato lo speciale riconoscimento all'influencer e imprenditrice digitale per la serie di vicende che l’hanno coinvolta nell'ultimo anno, dall'inchiesta sul caso Pandoro ai presunti tradimenti di Fedez.

"Non sono ancora stata rinviata a giudizio. Di sicuro, quest'anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!" ha commentato con ironia la Ferragni che poi ha aggiunto: "Gli errori che ho fatto li ho già chiariti e non ne farò mai più".

«Coppia aperta con #Fedez? Se significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di essere in una coppia aperta».

1500° Tapiro di Striscia a #ChiaraFerragni

Al link il video completo: https://t.co/uY69LRT91x#Striscialanotizia #ValerioStaffelli @VStaffelli pic.twitter.com/MJO4Qbkytd — Striscia la notizia (@Striscia) October 14, 2024

Mentre su Fedez e sulle dichiarazioni di Taylor Mega Chiara ha chiarito senza mezzi termini: "Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se "coppia aperta" significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo".