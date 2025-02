"Ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro". Chiara Ferragni, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, risponde così alle domande sullo sfogo social con cui, la scorsa settimana, ha accusato di tradimento l'ex marito Fedez. I messaggi dell'imprenditrice sono arrivati dopo le 'rivelazioni' di Fabrizio Corona sul rapporto tra il rapper e l'ormai ex moglie.

"Da parte mia non era organizzato niente. Naturalmente, è vero che ho tante parti della mia vita dove non c'è stata così tanta privacy, per nostra scelta. Tutte le cose che stanno uscendo in questo momento io non c'entro niente, e volevo starne fuori il più possibile ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro", dice Ferragni.

"Quello che ho fatto l'ultimo anno è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai -spiega la Ferragni-. Però penso che in alcuni casi sia stato sbagliato, penso sia giusto difendermi e far uscire quella che è la verità, quindi, mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli ed è per questo che in tante cose sono stata zitta, ho cercato di essere superiore". L'influencer spiega di aver "cercato a modo mio, poi ognuno fa quello che può insomma, non c'è un modo giusto o sbagliato di farlo. Però spero che questa cosa si concluda velocemente, spero di non dover mai più tornare più su questi argomenti, io quello che dovevo dire l'ho detto e per me è finita qua".

Sul periodo che sta vivendo, l'imprenditrice digitale spiega: "Ne ho avuti migliori. Questo anno è stato un po' devastante in tutto ma ormai ci siamo abituati a questi up and down completi". Anche i guai giudiziari, con il rinvio a giudizio, sono stati una doccia fredda, ammette Ferragni: "Non me lo aspettavo però va bene, io sono sicura di essere proprio al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi". La blogger ricorda di aver già speso "3,4 milioni tra multe e beneficenza, legate a questo caso, su questa vicenda ho già fatto un comunicato e non ho molto da aggiungere, né per questo né per tutte le altre vicende". Per difendersi, l'ex moglie di Fedez sottolinea di aver fatto "tutto quello che era in mio potere per cercare di dimostrare la mia innocenza e la dimostrerò ancora di più, su questo sono proprio determinata a farlo, in tutti i modi".