Chiara Ferragni conclude l'anno con un piccolo imprevisto. L'imprenditrice digitale, che al momento si trova in vacanza in montagna, ha raccontato di essersi rotta il dito del piede, dovendo così annullare tutte le attività in programma per l'ultimo giorno del 2024.

L'incidente in montagna

"Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l'ultimo dell'anno, quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni?", così ha esordito Chiara Ferragni mostrando il mignolo rotto. L'imprenditrice digitale ha spiegato la dinamica della disavventura: "Uno pensa che me lo sia rotto facendo sci, correndo, attività strana... no. Contro uno spigolo, nel modo più sfigato possibile". E conclude: "Come finire in bellezza il 2024".

Nonostante il piccolo incidente, Chiara Ferragni è pronta ad accogliere il nuovo anno: l'ex moglie di Fedez si trova in montagna con i suoi figli Leone e Vittoria e insieme al resto della sua famiglia, la mamma Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca.