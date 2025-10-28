circle x black
Cerca nel sito
 

Chris Evans e Alba Baptista sono diventati genitori, è nata Alma Grace

Le voci sulla gravidanza hanno iniziato a circolare la scorsa estate

Chris Evans e Alba Baptista - Ipa
Chris Evans e Alba Baptista - Ipa
28 ottobre 2025 | 19.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La star della Marvel Chris Evans e la moglie Alba Baptista sono diventati genitori della loro primogenita. Come riporta 'Tmz', la bambina, che sarebbe nata la scorsa settimana in Massachusetts, si chiama Alma Grace e ha i cognomi di mamma e papà. Da parte di Evans e Baptista ancora nessun annuncio ufficiale.

I neo-genitori, Chris, 44 anni, e Alba, 28 anni, si sono sposati il 9 settembre 2023 durante una cerimonia privata a Cape Cod, dopo aver ufficializzato la loro relazione su Instagram 9 mesi prima. Le voci sulla gravidanza hanno iniziato a circolare questa estate, quando un account di fan della coppia ha pubblicato un tributo per la Festa del Papà, taggando i rispettivi padri di Alba e Chris. Luiz Baptista, padre di Alba, in quell'occasione aveva scritto un dolce commento: "Chris. Sta arrivando il tuo turno".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Chris Evans chris evans figli chris evans moglie marvel Alba Baptista
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza