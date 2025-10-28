La star della Marvel Chris Evans e la moglie Alba Baptista sono diventati genitori della loro primogenita. Come riporta 'Tmz', la bambina, che sarebbe nata la scorsa settimana in Massachusetts, si chiama Alma Grace e ha i cognomi di mamma e papà. Da parte di Evans e Baptista ancora nessun annuncio ufficiale.

I neo-genitori, Chris, 44 anni, e Alba, 28 anni, si sono sposati il 9 settembre 2023 durante una cerimonia privata a Cape Cod, dopo aver ufficializzato la loro relazione su Instagram 9 mesi prima. Le voci sulla gravidanza hanno iniziato a circolare questa estate, quando un account di fan della coppia ha pubblicato un tributo per la Festa del Papà, taggando i rispettivi padri di Alba e Chris. Luiz Baptista, padre di Alba, in quell'occasione aveva scritto un dolce commento: "Chris. Sta arrivando il tuo turno".