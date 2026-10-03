Parte la nuova stagione di 'Ciao Maschio', il programma condotto da Nunzia De Girolamo. La prima puntata è in onda oggi sabato 3 ottobre alle 17.10 su Rai 1.

Dopo il successo dello scorso anno nel daytime, la trasmissione si rinnova mantenendo il segno della sua identità. Il primo maschio protagonista di questa edizione sarà Francesco Facchinetti, produttore musicale, imprenditore di successo e figlio d’arte. Tante le novità. Il programma si arricchisce del 'punto di vista' di una donna 'misteriosa', diversa per ogni puntata, la cui identità verrà svelata nel corso della trasmissione. Ad ampliare il racconto anche le storie, sempre 'al maschile', di uomini 'qualunque': personaggi della vita quotidiana non famosi e perciò inediti.

Ad accompagnare Nunzia De Girolamo ci sarà inoltre una 'comitiva' fissa di amici che si alterneranno di puntata in puntata. Nella prima, Gabriele Cirilli, Sergio Assisi e lo psicologo Domenico Mazzullo. Altra novità, l’arrivo nel cast di Antonio Mezzancella, che affiancherà il gruppo delle Swingeresse, al loro debutto in tv lo scorso anno e presenti anche in questa nuova edizione. Non mancherà, infine, l’ironia social, dissacrante e irriverente di Edoardo Tavassi.