Ciclone Harry, Fiorello: "Una tragedia sottostimata"

A 'La Pennicanza' lo showman punta l'attenzione sui danni in Sicilia per il maltempo

26 gennaio 2026 | 19.21
Redazione Adnkronos
"È una tragedia sottostimata. I media ne hanno parlato pochissimo e la situazione è davvero drammatica", così Fiorello, nella puntata di oggi del programma 'La Pennicanza', in onda su Rai Radio2, parla del ciclone Harry che si è abbattuto sulla Sicilia. "La prossima stagione - ha continuato - è a rischio: lì si vive di turismo! Attività, servizi comuni, tutto distrutto. Bisogna fare presto. Ho visto il senatore La Russa fare una visitina… sarebbe opportuno che altri politici andassero, lì così come in tutte le zone colpite. Io ogni giorno lo ripeto: non dimentichiamocelo! Perché nei Tg la notizia poi va sempre più avanti, sempre più avanti… e poi sparisce. Attenzione anche alle raccolte fondi: intanto lo Stato deve occuparsene prima, poi penseremo a quello!”.

Lo showman è passato quindi al tono più leggero e ironico del programma, con un aggiornamento speciale su Checco Zalone: "Abbiamo fatto la raccolta fondi per lui, dal titolo ‘Aiutiamo Checco, dona 2 euro al 54321’. E ora? È arrivato a 73 milioni! Grazie a noi! Continuiamo, puntiamo ai 75 milioni!". Fiorello ha ricevuto addirittura i ringraziamenti di Zalone: ‘Grazie Rosario, gli amici si vedono nel momento del bisogno!’, ha detto l'attore in lacrime.

Non poteva mancare la satira sulla Capitale: “Città più sporche del mondo… Roma è seconda! Ma dobbiamo puntare al primo posto! Ieri ho buttato un sacchetto dell’umido in strada… bisogna impegnarsi! Lo sapete come fanno le stime? In base ai turisti. E a Roma i turisti… rosicano, è la verità. Guardano tutta questa bellezza e allora per dire qualcosa dicono: ‘Eh, è sporca!’ Ci sono topi, cinghiali, gabbiani… cosa vuoi che siano! Ma vuoi mettere? È natura! Un National Geographic a cielo aperto!”.

Spazio poi alla musica e a un talento emergente, TonyPitony: “Lo seguo da tempo, mi piace tantissimo. Canta da Dio e ha scritto la sigla del FantaSanremo. Conti, io lo porterei sul palco! Le sue canzoni sono bellissime: ‘Donne Ricche’, ‘Giovanni’, ‘Scapezzolate’… farà presto palazzetti e tanto altro. Poi vi dirò: ‘Ve l’avevo detto’. Faccio un appello: Tony, ti aspettiamo al telefono domani!”. Infine, Fiorello ha affrontato con ironia i paradossi del mondo dello spettacolo: “Gabriel Garko in 'Colpa dei sensi' ha un ruolo da etero e bacia la Safroncik… e tutti a dire: ‘Ma è gay!’ Ma questa regola vale solo al contrario? Se un etero fa il gay è bravissimo, ma se un gay fa l’etero… allora non va bene? Ma che vuol dire? Sono attori!”.

