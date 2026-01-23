FantaSanremo 2026, TonyPitony firma la sigla ufficiale

Sarà ‘Scapezzolate’ di TonyPitony la colonna sonora ufficiale del FantaSanremo 2026. Il brano, firmato da uno degli artisti più imprevedibili e ironici della nuova scena musicale italiana, esce oggi sui social e presto su tutte le piattaforme digitali e raccoglie l'eredità del grande successo di 'Occhi di FantaSanremo', cantata lo scorso anno da Cristina D'Avena e arrangiata dal maestro Enrico Melozzi. La scelta arriva in un momento di grande slancio sia per il fantasy game, che a trenta giorni dal Festival registra un +20% di squadre iscritte rispetto allo stesso periodo del 2025, sia per l'artista. TonyPitony, con oltre 169mila follower su TikTok, si è infatti imposto come un vero e proprio fenomeno virale conquistando e tour sold-out.

E’ l’uomo più desiderato del momento e il suo nome, a sorpresa, era già emerso nel 'Totofestival' della community FantaSanremo, che lo candidava tra i possibili Big in gara sul palco dell'Ariston. 'Scapezzolate' descrive, con il linguaggio inconfondibile di TonyPitony, la tipica serata di un fantallenatore davanti alla televisione: dall'attesa spasmodica per l'esibizione alle strategie dell'ultimo minuto, tra esultanze per i bonus e disperazione per i malus, fotografando lo spirito che ogni anno unisce milioni di appassionati.

Ma chi è l'istrionico artista che si esibisce dietro una maschera di Elvis? "Tony non è una persona, è un pensiero intrusivo collettivo", aveva detto di sè stesso in un'intervista all'Adnkronos. Un progetto artistico che mette al centro l'idea e non l'ego: “Tony Pitony non serve a nascondermi: serve ad amplificare un’idea”. E la scelta di utilizzare la maschera di Elvis Presley la spiega così: "Ho scelto Elvis perché anche i re, gli idoli e gli dei…fanno la cacca. Sono umani. Mi interessa ricordare che nessuno è al di sopra della propria umanità. Nemmeno il Re del Rock ‘n’ Roll".

“Abbiamo conosciuto le sue canzoni e subito siamo rimasti incuriositi dal personaggio. Dopo aver assistito ad alcuni suoi concerti è scoccata la scintilla”, dichiara il team di FantaSanremo. “È nata una sintonia che si è concretizzata con la sigla e chissà che non possano nascere altre collaborazioni”. Con 'Scapezzolate' si ritorna a una sigla completamente inedita, come fu per la prima, "C'è un tam-tam" degli Eugenio in Via Di Gioia nel 2023. Il brano si aggiunge alla playlist delle sigle fantasanremesi che include anche "FantaSanremo – Official Anthem 2024" di Naska.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, pubblicato oggi sui canali social di FantaSanremo e dell'artista. Con TonyPitony, il FantaSanremo 2026 si prepara a inaugurare una nuova stagione all'insegna dell'ironia e dell'energia con un pizzico di sana follia.