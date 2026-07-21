Cidim, a Noto e a Mola di Bari la magia dei cinque elementi di Quarta con l'orchestra Caracciolo

Sabato 25 luglio a Noto (Cortile Collegio dei Gesuiti) e lunedì 27 luglio a Mola di Bari (Arena Castello Angioino) il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica propone un doppio appuntamento in collaborazione con l’Associazione Concerti Città di Noto e con l’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali. A salire sul palco il violinista e compositore di fama internazionale Alessandro Quarta, affiancato dal talento jazz del pianista Giuseppe Magagnino e dall’Orchestra Filarmonica "Franco Caracciolo", diretti dalla bacchetta di Cristian Lombardi.

“La nostra associazione è orgogliosa di promuovere in Sicilia e in Puglia questi due concerti, che non sono soltanto un appuntamento con la grande musica sinfonica e d'improvvisazione, ma rappresentano un importante tassello del progetto Circolazione musicale in Italia - Nuove Carriere”, spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice che aggiunge: “A guidarci con la sua strabiliante energia sarà Alessandro Quarta, accompagnato dalla raffinatezza jazz di Giuseppe Magagnino e dal prestigio dell'Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo sotto la direzione del Maestro Cristian Lombardi. 'I 5 Elementi' è un'opera meravigliosa, immagine nitida dei nostri tempi, capace di unire l'eccellenza esecutiva a una potente riflessione sulla cura e sulla salvaguardia del pianeta e sulla responsabilità dell'uomo verso la natura. Nel corso del concerto il pubblico percepisce infatti una sorta di invito da parte degli artisti a quella consapevolezza che solo la bellezza e l’unicità della musica è in grado di ampliare con straordinaria forza".

L'evento si inserisce nel prestigioso progetto "Circolazione musicale in Italia - Nuove Carriere", un'iniziativa che gode del fondamentale contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, volta a valorizzare le eccellenze artistiche e a favorire la diffusione della grande musica su tutto il territorio nazionale, specialmente in quelle aree dove le produzioni faticano a trovare spazio.