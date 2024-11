Cidim, al via da Campobasso il tuor del pianista Russo Arsenii Moon

Poco più di 24 anni, il pianista Arsenii Moon si è aggiudicato lo scorso anno il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, un riconoscimento prestigioso che fa del giovane musicista nato a San Pietroburgo e originario della Corea del Sud, uno dei talenti più cristallini del mondo della musica classica. Per promuovere le sue straordinarie capacità anche in Italia, il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) ha organizzato per l’artista, in questa ultima parte dell’anno un nuovo tour di cinque date che inizia questa sera a Campobasso, alle 18.30 al Teatro Savoia, e prosegue ad Avezzano (14 novembre), Pescara (15 novembre), Sulmona (17 novembre) e infine Roma, dove il 16 novembre alle 17.30, si esibirà all’interno nell’Aula Magna dell’Università 'La Sapienza', grazie alla collaborazione con l’Istituzione Universitaria dei Concerti.

Il ricco programma scelto dal pianista prevede le musiche di Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Franz Joseph Haydn, Fryderyk Chopin, Aleksandr Skrjabin, Maurice Ravel e Franz Liszt. ''Il Cidim ha siglato un accordo con la Fondazione Busoni - Mahler per valorizzare il celebre Concorso Internazionale Pianistico Ferruccio Busoni di Bolzano e per promuovere i suoi vincitori in Italia e all’estero - spiega il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali e Vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice - Il pianista russo si è aggiudicato anche il Premio Benedetti Michelangeli, che viene assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria e che non veniva concesso da molti anni''.

''Grazie al suo talento e anche alla notevole esperienza già maturata in giro per il mondo, Arsenii Mun rappresenta in qualche modo il prototipo del musicista giovane con enormi prospettive che la nostra associazione è felice e orgogliosa di far esibire nei teatri di tutta Italia, anche per far in modo che la musica classica non smetta mai di essere apprezzata, studiata e interpretata in ogni luogo del nostro Paese'', conclude Pollice. I cinque appuntamenti tra Molise, Abruzzo e Lazio fanno parte di Circolazione musicale in Italia, progetto promosso da anni dal Cidim e realizzato con sovvenzione del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.