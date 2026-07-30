Cinema, il docufilm su Ferruzzi conquista il Croatian International Film Festival

Il docufilm italiano su Roberto Ferruzzi conquista la Croazia. Con 'Roberto Ferruzzi, il pittore della Madonnina', il regista di Torreglia Giacomo Ravenna ha vinto il premio Best Story alla terza edizione del Croatian International Film Festival, prestigiosa manifestazione internazionale che si è svolta a Šibenik (Sebenico), città natale del celebre pittore. Il film era stato selezionato tra dodici opere provenienti da tutto il mondo. Il premio valorizza la forza narrativa del documentario, dedicato alla vita e all’opera di Roberto Ferruzzi (1853-1934), artista nato a Šibenik e autore della celebre Madonnina, dipinto divenuto un’icona della devozione popolare e conosciuto in tutto il mondo, ma oggi considerato perduto.

Girato tra Italia e Croazia, il documentario ripercorre la vicenda umana e artistica di Ferruzzi attraverso testimonianze, ricostruzioni storiche, materiali d’archivio e immagini dei luoghi che hanno segnato la sua vita, contribuendo a riportare l’attenzione su una figura di grande valore culturale, spesso poco conosciuta dal grande pubblico. "Ricevere questo premio proprio a Šibenik, la città dove Ferruzzi è nato, ha per me un significato speciale - commenta Ravenna - È un riconoscimento che premia non solo il lavoro di tutta la troupe, ma anche la storia straordinaria di un artista che merita di essere riscoperto. È emozionante vedere come il suo percorso riesca ancora oggi a parlare a un pubblico internazionale".

Il documentario è una produzione realizzata dal Comune di Torreglia, grazie al contributo di Luxardo S.p.A. e Studio Verde S.r.l., con il patrocinio della provincia di Padova, del Comune di Padova, della Città di Šibenik, Università degli Studi di Padova, Parco Regionale dei Colli Euganei. Dopo l’anteprima italiana e l’approdo sulla piattaforma Play2000, il docufilm è in programmazione anche su TV2000.