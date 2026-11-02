Cinema: successo per 'La Dolce Via Festival', Italia ed Emirati insieme per formare i talenti del futuro

Dal 26 al 28 ottobre tra Abu Dhabi e Dubai la seconda edizione della manifestazione ideata da Benedetta Paravia. Cirielli: "Cinema e cultura strumenti straordinari di dialogo tra i popoli"

Rafforzare la cooperazione culturale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti attraverso il cinema e la formazione dei giovani talenti. Con questo obiettivo si è svolta dal 26 al 28 ottobre tra Abu Dhabi e Dubai la seconda edizione di 'La Dolce Via Festival', manifestazione ideata nel 2023 da Benedetta Paravia e promossa da A.N.G.E.L.S. - Associazione Nazionale Giovani Energie Latrici di Solidarietà APS con il motto 'Empowering the Emirati Creatives and Talents' ('Valorizzare i talenti e i creativi emiratini').

L'iniziativa punta ad avvicinare gli studenti universitari emiratensi alla cultura cinematografica italiana e a favorire occasioni di scambio tra professionisti, istituzioni e creativi, contribuendo allo sviluppo di un'industria cinematografica locale guidata dai talenti del territorio e incentivando collaborazioni, joint venture e coproduzioni con l'Italia.

Tra gli ospiti dell'edizione 2026 il produttore cinematografico Marco Morabito, l'attrice Eleonora Pieroni e il ballerino spagnolo Joaquín Cortés, considerato una delle figure di riferimento del flamenco contemporaneo e recentemente insignito dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia presso l'Ambasciata d'Italia a Madrid.

Il festival si è articolato in due sedi: la cerimonia inaugurale del 26 ottobre alla Cultural Foundation di Abu Dhabi e le giornate del 27 e 28 ottobre all'American University in the Emirates (Aue) di Dubai. L'evento si è svolto con la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti e la partecipazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi, presente per la prima volta per rafforzare la promozione della cultura italiana nel Paese. Al termine dell'inaugurazione sono stati assegnati gli awards del festival, rappresentati dalla statuina di "Emitalía", una giovane studentessa che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Il nome nasce dalla fusione tra Emirati e Italia, secondo una pronuncia che richiama quella emiratense.

Al centro della manifestazione anche un articolato programma di formazione che ha coinvolto gli studenti della Zayed University di Abu Dhabi, in particolare quelli dei Collegi di Arte e Imprese Creative, e gli studenti provenienti dai diversi collegi dell'American University in the Emirates accomunati dall'interesse per il cinema e le professioni creative.

Masterclass dedicate alla produzione cinematografica e workshop di produzione e recitazione hanno permesso agli studenti di confrontarsi direttamente con professionisti italiani e approfondire le competenze richieste dall'industria audiovisiva contemporanea. Morabito e Pieroni, spiegano gli organizzatori, sono stati accolti con grande interesse dagli studenti, offrendo uno sguardo diretto sui processi creativi, produttivi e interpretativi del cinema.

La manifestazione prosegue un percorso avviato già con la prima edizione, che aveva visto protagonisti il regista e produttore Gabriele Mainetti e l'attore Alessandro Preziosi, coinvolti in incontri e attività formative rivolte ai giovani. Un'esperienza che ha contribuito a consolidare la vocazione educativa del festival e il confronto tra talenti emergenti emiratini e professionisti italiani.

Un ulteriore passo nella cooperazione è arrivato il 19 novembre 2025 con la firma di un Memorandum of Understanding tra l'American University in the Emirates, rappresentata dal presidente e fondatore professor Muthanna G. Abdul Razzaq, e A.N.G.E.L.S. APS, rappresentata dalla vicepresidente Benedetta Paravia. L'accordo prevede lo sviluppo di percorsi avanzati di formazione specialistica nel settore cinematografico e opportunità di crescita professionale per gli studenti, anche attraverso esperienze formative in Italia nell'ambito delle attività legate al festival.

'La Dolce Via Festival' nasce con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e della Regione Lazio, con gli auspici del Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti e la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi guidata dall'ambasciatore Lorenzo Fanara, del Consolato Generale d'Italia a Dubai e dell'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi.

"La cultura e il cinema rappresentano straordinari strumenti di dialogo tra i popoli, capaci di superare i confini e costruire nuove opportunità per le giovani generazioni. La seconda edizione de La Dolce Via Festival testimonia la solidità dell'amicizia tra Italia ed Emirati Arabi Uniti e la volontà comune di investire nel talento, nella creatività e nella formazione. L'Italia, forte della sua grande tradizione cinematografica, è felice di prendere parte a questo percorso di crescita e cooperazione culturale. Rivolgo i miei migliori auguri agli organizzatori e a tutti i giovani protagonisti di questa importante iniziativa", ha dichiarato il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli alla vigilia della manifestazione.

Con la seconda edizione, il festival consolida così il proprio ruolo di piattaforma di cooperazione culturale e formativa tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, promuovendo il cinema come strumento di educazione, dialogo e sviluppo professionale. "Quest'anno sto lavorando anche affinché una produzione degli Emirati possa calcare il red carpet di un importante festival del cinema in Italia. È necessario per un Paese nutrire i propri creativi che producano una narrativa nazionale basata sui valori e le tradizioni emiratini oltre che sull'orientamento al futuro", ha concluso Benedetta Paravia.