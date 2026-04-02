Perego-Barale, la Rai cala la nuova coppia d'assi di 'Citofonare Rai2'

Rai2 cala una 'coppia d'assi' e rilancia con una doppietta nel weekend della seconda rete pubblica. Paola Perego torna dal 4 aprile al timone di 'Citofonare Rai2' affiancata in conduzione da un volto amato che mancava in tv da un po': Paola Barale. Un binomio nato da un feeling immediato, come raccontano le due conduttrici in una conversazione a tu per tu con l'Adnkronos: "Sono emozionata, mi sento come al primo giorno di scuola. Dopo tutto questo tempo non ci speravo più, sono molto felice", spiega Barale. "Con Paola c'è molta sintonia, siamo complementari, stiamo bene insieme perchè siamo molto diverse: lei è alta 1,76, io 1,67, lei longilinea, lei carnagione scura io chiara, lei mora e io bionda... Poi lei è più navigata, io devo ricominciare ad andare in bicicletta".

Il duo è già televisivamente collaudato: le due signore della tv avevano già lavorato insieme nel 2008 nel reality 'La Talpa', dove Perego conduceva dallo studio e Barale era inviata sul campo. "Con Paola ho sentito da subito una grande sintonia - conferma Paola Perego - L'ho fortemente voluta perché è una donna libera e diretta, come me". Un'idea vincente se si pensa che il programma, come spiega la conduttrice, si rivolge in modo particolare alle donne: "Sono loro che la domenica mattina stanno a casa, fanno mille cose e questa è una trasmissione che si deve poter anche solo ascoltare", dice Perego. Tra le novità del programma la presenza di Cristina Fogazzi, conosciuta come 'l’Estetista cinica', con oltre 1 milione di follower su Instagram, che darà consigli di bellezza alle telespettatrici.

Il programma mantiene la sua identità corale, con un mix di interviste, rubriche originali, collegamenti esterni e musica dal vivo: un racconto ritmato e vicino al pubblico, tra leggerezza, emozioni, storie di vita quotidiana e di attualità. Nel cast fisso tornano volti ormai indissolubilmente legati alla trasmissione: Gene Gnocchi con la sua ironia surreale, l’astrologo Simon & The Stars, il duo Pi.Erra formato da Santo Pirrotta e Rossella Erra, e la Band Isola delle Rose. La new entry sono i Gemelli di Guidonia, artisti eclettici capaci di trasformare musica e attualità in puro spettacolo, e l’attore Marco Capretti, protagonista di uno spazio “on the road”. Un contenitore di intrattenimento vecchia maniera, in un contesto televisivo particolare, dato il momento storico. "Oggi la tv ha molto bisogno di informare i cittadini, visto tutto quello che succede -analizza Perego- Ma c'è anche molto bisogno di tirare il fiato, di farsi una risata, di alleggerire. Noi puntiamo a quello".

Il segreto è un gruppo "molto collaudato, sto entrando in punta di piedi e ho trovato un team che mi ha accolto con molto calore -dice ancora Barale, la cui ultima conduzione risale al 2012 in qualità di conduttrice-investigatrice di 'Mistero' su Italia1- Una banda di matti in cui mi sono trovata da subito benissimo, a casa. C'è un clima sereno, e nel nostro ambiente è difficile". 'Citofonare Rai2' è "un programma di quelli che piacciono a me, dove non si urla, un varietà leggero, e quindi mi sembra di essere tornata a quello che facevo una volta, in questo momento ce n'è tanto bisogno". Che Barale si deve aspettare il pubblico? "Purtroppo una Paola di vent'anni più grande -scherza con l'Adnkronos- Io cercherò di essere me stessa, spontanea, naturale, me stessa in tutto e per tutto come sempre. Questo programma lo vedo come un regalo. Però meritato, dopo tanto tempo".

E c'è una 'chicca' sui look che Paola indosserà, molto attesi dalle fan che tanto hanno preso spunto da lei negli ultimi due decenni: "Ho scelto di vestire Emporio Armani collezione Uomo -rivela - Le collezioni femminili oggi sono abbondanti e 'maschili', ma io volevo proprio una collezione Uomo e gentilmente la maison me l'ha concessa".

Insomma, tutto è pronto per la partenza di sabato mattina. Sulla classica 'ansia da ascolti' per la nuova edizione del programma, Perego è come sempre sincera: "Se ti dicessi che non ce l'ho, mentirei - ammette all'Adnkronos- E' quello il metro con il quale misuri il gradimento del pubblico, e che analizzandolo ti fa capire quali sono i momenti più apprezzati, cosa devi modificare, cosa va bene". Risultati che in passato sono stati incoraggianti: "Siamo partiti da una rete al 2% e l'abbiamo portata a risultati che hanno sfiorato il 7%, a volte l'8% con Sanremo", e il raddoppio del weekend "lo vivo come un premio, una dimostrazione di stima della rete". Ma nessuna 'ansia' anche perché, spiega la conduttrice (e coautrice) di 'Citofonare Rai2', la vita non è solo tv: "Faccio il lavoro che amo e che farei anche se non mi pagassero, quindi ringrazio sempre - chiosa-. Ma La vita non è solo quello. Il segreto è sapere sempre dove devi tornare quando esci dallo studio tv". Amen. (di Ilaria Floris)