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Ballando con le Stelle, Monica Guerritore e Luca Urso hanno vinto la puntata: la classifica

La classifica totale della seconda puntata del dance show di Rai1

La classifica - Ballando con le stelle
La classifica - Ballando con le stelle
11 ottobre 2026 | 01.38
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Monica Guerritore e Luca Urso hanno vinto la seconda puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 10 ottobre, su Rai1. La coppia ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto della classifica generale c'è la coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca, a chiudere il podio Alessandro Matri e Giada Lini.

I voti della giuria si sono sommati a quelli del tesoretto, diviso in tre. Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte ad Alessandro Matri e Giada Lini, che dal settimo posto sono passati al terzo con 56 punti. Simona Ventura lo ha invece assegnato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che dal quinto posto si sono piazzati al secondo posto con 61 punti. Rossella Erra, invece, ha deciso di darlo a Monica Guerritore e Luca Urso, ottenendo così il primo posto con 65 punti. Per il momento sono tutti salvi: nessun ballottaggio o eliminazione durante la puntata. Tutte le coppie di Ballando con le stelle torneranno in pista sabato prossimo per la terza puntata dello show.

La classifica generale

1. Monica Guerritore – Luca Urso: 65 punti (+ 20)

2. Ornella Muti – Pasquale La Rocca: 61 punti

3. Alessandro Matri – Giada Lini: 56 punti

4. Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti: 52 punti

5. Anna Safroncik – Leonardo Lini: 45 punti

6. Andy Diaz – Gioia Giovanatti: 44 punti

7. Noemi Bocchi – Giovanni Pernice: 38 punti

8. Alberto Ravagnani – Erica Martinelli: 33 punti

9. Manuela Moreno – Carlo Aloia: 31 punti

10. Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli: 27 punti

11. Riccardo Rossi – Elisa Tersigni: 21 punti

12. Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina: 21 punti

13. Massimo Ghini – Valentina Fiorini: 14 punti.

Riproduzione riservata
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ballando con le stelle rai1 classifica
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