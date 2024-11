Non riesce a trattenere lacrime e commozione Claudia Pandolfi. In molti le hanno scritto dopo aver visto 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', film in cui lei interpreta la mamma di Andrea Spezzacatena, il ragazzo morto suicida a soli 15 anni dopo essere stato vittima di bullismo. Con un video, postato sul suo profilo Instagram, l'attrice ha deciso di rispondere ai tanti messaggi.

"Non ho mai parlato direttamente in questa maniera alle persone che mi seguono sui social - dice - diciamo che c'è sempre stato un bel distacco da parte mia. Ma io sto leggendo così tanti messaggi da parte vostra, voi che siete andati a vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa, e sto leggendo così tanta gratitudine mista al dolore. Insomma, mi dispiace. Mi dispiace che vi accadano cose così sgradevoli. E mi dispiace che abbiate dovuto affrontare tanto dolore nella vita. Piango perché, sì. Mi dispiace. Grazie per quello che scrivete".