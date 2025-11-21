circle x black
Clementino 'infiamma' Milano con il suo show, ora tocca a Napoli

Grande successo per lo show di una delle due date evento che il rapper ha portato in scena in occasione dei suoi 20 anni di carriera

21 novembre 2025 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Grande successo per lo show di una delle due date evento che Clementino ha portato in scena in occasione dei suoi 20 anni di carriera. La serata di ieri, 20 novembre, al Fabrique di Milano, è stata un tripudio di adrenalina, ospiti ed esibizioni: un vero viaggio tra rap, cantautorato e spettacolo che ha confermato ancora una volta l’energia e il carisma inconfondibile di Clementino. Davanti a un pubblico caldissimo, l’artista ha trasformato il Fabrique in un’esplosione di voci, colori e vibrazioni, accompagnato da una band che ha reinterpretato il suo repertorio con arrangiamenti potenti e sorprendenti. Il rapper ha attraversato l’intera sua carriera artistica, portando dal vivo i brani di 'Grande Anima', il suo ultimo progetto discografico, il più intimo e cantautorale, nato da un percorso che fonde spiritualità, parola e performance.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento milanese sono stati gli ospiti: Serena Brancale, Ensi, Nerone, Ste, Young Hash e Ugo Crepa, che hanno condiviso il palco dando vita a momenti unici e collaborazioni attesissime dai fan. A sostenere lo show, una formazione di altissimo livello: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso), Saverio Giuliano (sax) e Stella Manfredi (violino), affiancati dai breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e da quattro ballerini che hanno contribuito a rendere lo spettacolo dinamico e scenografico.

La data milanese ha rappresentato il primo tassello di un tour con due date evento che porta sul palco uno show completo, energico e curato nei dettagli, capace di fondere rap, musica dal vivo, teatro e intrattenimento in uno stile che ormai è marchio distintivo della 'Iena White' ed ormai anche così definito 'Rapper Showman'. Il 'Grande Anima Live Tour' si sposterà il 28 novembre Napoli, dove Clementino tornerà a casa per una data attesissima al Palapartenope. Anche per questo appuntamento sono stati annunciati ospiti d’eccezione: Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e Ugo Crepa. Clementino salirà sul palco della sua città, tra la sua gente, davanti a chi lo segue e lo sostiene da sempre. Un’occasione speciale per chiudere il cerchio del 'Grande Anima Live Tour' proprio a casa, a Napoli, dove tutto è iniziato, a chiusura di un anno speciale tra musica, album e televisione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica Rap Cantautorato Spettacolo Tour Grande Anima Live Tour clementino
