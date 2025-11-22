circle x black
Cerca nel sito
 

Ornella Vanoni, il messaggio di Renato Zero: "Perdo un pezzo di cuore"

"L'Italia perde una delle sue voci più luminose. Il mondo perde un'artista immensa"

Ornella Vanoni e Renato Zero
Ornella Vanoni e Renato Zero
22 novembre 2025 | 08.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"E' volata via Ornella Vanoni". Renato Zero, con un lungo messaggio affidato ai social, rende omaggio a Ornella Vanoni, morta ieri all'età di 91 anni. "Una luce si è spenta sulla scena della vita, e noi rimaniamo qui, nel buio, a cercare il respiro caldo di una voce che ci ha accompagnati per anni. E' volata via Ornella Vanoni. Una donna, un'artista, un'anima che non ha mai avuto paura di mostrarsi vera, intensa, irripetibile. Renato e Ornella... Due cuori fuori dal comune, due spiriti liberi, due complicità che il destino aveva fatto incontrare per riconoscersi, sostenersi, volersi bene", scrive il cantante.

"Amici da sempre, nella vita e nell'arte, uniti da quella magia che solo gli eletti del palcoscenico sanno condividere: rispetto, sincerità, follia buona, e quella bellezza che non ha bisogno di spiegazioni - continua - E oggi, di fronte a questa perdita enorme, noi Sorcini e Zerofori ci stringiamo in un unico abbraccio. Un abbraccio grande, vero, pieno di gratitudine. Ci uniamo al dolore della famiglia di Ornella, dei suoi amici, di chi l'ha amata, ascoltata, applaudita".

"L'Italia -dice Renato Zero- perde una delle sue voci più luminose. Il mondo perde un'artista immensa. Noi perdiamo un pezzo di cuore. Ma gli artisti come Ornella non se ne vanno mai davvero. Restano nelle note, negli sguardi, nelle parole che hanno avuto il coraggio di cantare. Restano nei ricordi di chi li ha amati senza condizioni. Che il cielo le apra le braccia come solo gli angeli sanno fare. E che da lassù - conclude Renato Zero - possa vedere quanto amore sta lasciando qui, tra noi. Ciao Ornella. Il tuo canto continuerà a volare. E noi, con tutto l'amore del mondo continueremo ad applaudirti e volerti bene".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ornella Vanoni Renato Zero morta ornella vanoni
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza