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ClioMakeUp derubata a Milano, lo choc: "Avevo la borsa accanto poi è sparita"

La truccatrice ha raccontato la disavventura sui social

ClioMakeUp - fotogramma/ipa
ClioMakeUp - fotogramma/ipa
10 aprile 2026 | 10.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

ClioMakeUp è stata derubata a Milano, in zona Pagano. L’influencer ha raccontato la disavventura in un video condiviso sui social dove, ancora sotto choc, ha spiegato che si trovava al ristorante per una pausa pranzo quando qualcuno le ha preso la borsa con dentro tutti i documenti.

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“Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d’identità, tessera sanitaria”, ha raccontato Clio Zammatteo, suo vero nome. “Avevo la borsa attaccata a me e all’improvviso era sparita, sono ancora sotto choc”.

L’influencer ha poi lanciato un appello ai follower: “Se vedete una borsa marrone in zona Pagano a Milano è la mia, anche solo per prendermi i documenti…”.

In un altro video, la truccatrice ha raccontato di essersi recata dai carabinieri per sporgere denuncia. “È la seconda volta che mi succede in cinque anni. Tutte le volte per fortuna non avevo il telefono nella borsa e tutte e due le volte avevo gli stessi occhiali da sole, forse portano sfiga”.

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derubata truccatrice influencer rubacchiata
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