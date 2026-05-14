Torna il 22 maggio 'From the Rooftop', il format culto di Coez che, a quasi dieci anni dalla sua nascita, arriva al suo terzo capitolo e per la prima volta si apre anche a brani inediti. L’annuncio è accompagnato dalla pubblicazione in anteprima, su Instagram e YouTube, della versione integrale di 'Faccio un casino', un modo per riportare subito il pubblico dentro l’atmosfera essenziale e diretta che ha reso questo progetto uno dei più riconoscibili del percorso dell’artista romano.

Nato come progetto video parallelo e più intimo rispetto alle produzioni principali, 'From the Rooftop' è diventato negli anni un vero marchio di fabbrica: canzoni spogliate della loro veste originale e riportate a una dimensione alternativa; brani cult riarrangiati dal suo repertorio; almeno due cover, una legata alla scena rap e una più indie o cantautorale; collaborazioni inedite introdotte dal secondo capitolo in poi. Un equilibrio che riflette le due anime musicali di Coez e che in 'From the Rooftop 3' trova un nuovo passo evolutivo, confermando tutti gli elementi che hanno definito il format e aggiungendo una novità assoluta: canzoni nuove direttamente in versione “Rooftop”. Anche questa edizione è registrata interamente in presa diretta, questa volta nella cornice di Firenze, città che ospiterà anche la partenza del nuovo tour.

Il ritorno del progetto arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di 'Ci vuole una laurea', il nuovo singolo di Coez presente nel trailer e nella colonna sonora della serie di animazione 'Due Spicci', creata, scritta e diretta da Zerocalcare e in arrivo su Netflix il 27 maggio. Il brano sancisce l’incontro artistico tra il cantautore e il fumettista, unendo il tipico stile malinconico di Coez all’ironia dolceamara che caratterizza le storie di Zerocalcare. Prodotto con Golden Years durante una delle prime sessioni di scrittura di '1998', l’ultimo album dell’artista uscito lo scorso giugno, 'Ci vuole una laurea' rappresenta oggi il capitolo conclusivo di quel disco, che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90 e ha segnato un ritorno alle origini, tra intimità, malinconia e scrittura diretta.

I prossimi mesi vedranno Coez tornare dal vivo con Coez Live 2026 – From the Rooftop, un tour che porterà il format nella dimensione live, trasformandolo in un’esperienza immersiva costruita su arrangiamenti essenziali e un rapporto familiare con il pubblico. Le date attraverseranno alcune delle location open air più suggestive d’Italia: l’8 e il 9 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, entrambi sold out; l’11 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei; il 16 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio; il 18 luglio ai Laghi di Fusine per il No Borders Music Festival; il 22 luglio in Piazza dei Cavalieri a Pisa; il 25 e il 26 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, entrambi sold out; il 30 luglio a Trani in Piazza Monastero Colonna; l’1 agosto di nuovo al Vittoriale, sold out, e il 2 agosto per una seconda data; il 4 agosto alla Rocca Maggiore di Assisi; il 28 agosto a Palazzo Te di Mantova; il 2 e il 3 settembre allo Sferisterio di Macerata, con la seconda data sold out; il 5 e il 6 settembre al Teatro Romano di Verona, con la prima data sold out; il 10 settembre al Teatro Antico di Taormina; il 12 e il 13 settembre al Teatro di Verdura di Palermo, con la prima data sold out. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, arriva dopo il successo dei live nei palazzetti dello scorso autunno.

Coez arriva da mesi di intensa attività: la collaborazione con Juli nel brano 'Quelli come me', il successo di '1998' e ora il ritorno di 'From the Rooftop', un progetto che continua a rinnovarsi senza perdere la sua coerenza artistica e sonora. Un format che negli anni è diventato quasi un rifugio creativo per l'artista, dove le canzoni cambiano pelle senza perdere verità.