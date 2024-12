'Come un tuono' di Rose Villain la più ascoltata in Italia su Apple Music

E' 'Come un tuono (feat. Guè)' di Rose Villain il brano più ascoltato su Apple Music in Italia, mentre 'Beautiful Things' di Benson Boone è la canzone più identificata su Shazam in Italia e nel mondo. Sono alcuni dei dati svelati da Apple Music nelle classifiche di fine anno per il 2024, che danno risalto ai brani di maggiore successo in base agli stream su Apple Music, ai tag di Shazam, ai passaggi in radio, alle letture dei testi e molto altro. “Sono davvero felice che 'Come Un Tuono' sia la canzone dell’anno di Apple Music e di aver portato un po’ di spensieratezza, evidentemente proprio di quello si aveva bisogno” commenta Rose Villain.

'Not Like Us' di Kendrick Lamar è invece il brano più ascoltato su Apple Music a livello globale, e 'Houdini' di Dua Lipa quello più trasmesso dalle radio di tutto il mondo. Apple Music ha anche presentato l’esperienza Replay 2024, disponibile nell’app Apple Music con nuove informazioni e funzioni. Ora, anche artisti e artiste possono postare e condividere le statistiche dei loro ascolti usando la funzione Replay in Apple Music for Artists. La classifica globale dei brani più ascoltati conta il più alto numero di donne di sempre, nuovi generi hanno raggiunto nuove vette e molti dei primi posti sono andati ad artisti e artiste al loro debutto in classifica. Nella classifica dei testi più letti e dei 100 brani più cantati spicca 'Bling-Bang-Bang-Born' di Creepy Nuts.

La top 10, tutta italiana, si contraddistingue di una forte presenza femminile grazie anche ad Annalisa che brilla al quinto posto con 'Sinceramente', Gaia con 'Sesso e Samba' in coppia con Tony Effe in sesta posizione, Anna con '30°C' (ottava) e Angelina Mango al decimo posto con 'La Noia'. Un altro fattore che influenza la classifica è il Festival di Sanremo: oltre alle hit già citate di Annalisa e di Angelina Mango, Mahmood conquista il secondo posto con 'Tuta Gold' e Geolier il quarto con 'I p’ me, tu p’ te'. L’artista napoletano, insieme a Ultimo, è in classifica anche con 'L’ultima poesia' (settimo). Chiude il podio Lazza con '100 messaggi (terzo).

La canzone più shazammata in Italia nel 2024 è stata ‘Beautiful Things’ di Benson Boone. A seguire, nel secondo e terzo gradino del podio, i ritmi elettronici di ‘Mwaki’ di Zerb & Sofiya Nzau, seguiti da un brano che ha segnato l’estate: ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ di Karol G. Tra gli artisti italiani nella Top 10 brani di Shazam nel 2024 spiccano Rose Villain con ‘Come un tuono (feat. Guè)’, al quinto posto, e Lazza con ‘100 Messaggi’, che conquista la settima posizione. Chiudono la Top 10 Geolier & Ultimo con ‘L'ultima poesia’. L’artista più shazammato del 2024 in Italia è Geolier, confermandosi tra i protagonisti della scena musicale dell’anno.

Trentanove brani della classifica Top brani del 2024 globale sono firmati da o frutto di una collaborazione con artiste che si identificano con il genere femminile, segnando un record per le donne nei sette anni di storia della classifica. ‘Espresso’ di Sabrina Carpenter, al numero tre, è il brano di un’artista di genere femminile più ascoltato dell’anno su Apple Music. Ed è anche uno dei due brani di donne entrati nel top 5, che vede ‘Cruel Summer’ di Taylor Swift al quinto posto. Con sette brani in classifica, Taylor Swift è la seconda artista per numero di pezzi, dopo Drake e Morgan Wallen, che ne hanno otto a testa. Sza segue a ruota, a pari merito con Future, con sei brani fra cui ‘Snooze’ al N° 11, due posizioni sotto ‘Birds of a feather’ di Billie Eilish.

Per quanto riguarda le altre classifiche di fine anno di Apple Music, Jack Harlow guida la classifica Fitness con 'Lovin On Me', Yunchan Lim quella degli album di musica classica con Chopin: Études, Op. 10 & 25, e Taylor Swift quella dei cantautori.