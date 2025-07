Max Giusti festeggia oggi, 28 luglio, 57 anni: "E si vedono tutti", dice con ironia il conduttore, attore e imitatore in un video condiviso su Instagram. Un compleanno che celebra in aeroporto "facendo quello che mi piace", ovvero "in tour insieme al mio pubblico". Per Giusti è tempo "di piccoli bilanci e buoni propositi". Il suo "è quello di smetterla di vestirmi ancora come se fossimo nel 1992. Giuro che ci proverò, ve lo prometto".

Classe 1968, all'anagrafe Massimiliano Giusti ma per tutti "Max", nato a Roma da papà marchigiano e da mamma sarda. Nel corso della sua lunga carriera ha sperimentato televisione, cinema e teatro. Ha esordito sul piccolo schermo nel 1991 con due trasmissioni su Rai 2 'Stasera mi butto' e 'Ricomincio da due', quest'ultima insieme a Raffaella Carrà. Qualche anno più tardi, ha dato prova del suo talento di imitatore in 'Quelli che il calcio'. Tra le sue imitazioni più celebri ci sono quelle di Cristiano Malgioglio, Alessandro Borghese, Aurelio De Laurentiis e Pierluigi Pardo e Antonino Cannavacciuolo.

Nel 2003 ha presentato 'Gli isolati', programma satirico basato sul reality show 'L'isola dei famosi'. Mentre nel 2007 appare nella settima stagione della fortunata 'Distretto di Polizia'. Insieme a Marco Mazzocchi ha partecipato nel 2020 come concorrente dell'adventure game 'Pechino Express. Nello stesso anno è arrivato alla conduzione del programma di Rai 2 'Boss in incognito', mentre nel 2021 si è classificato terzo nella seconda stagione de 'Il cantante mascherato' condotto da Milly Carlucci. Di recente, è entrato nel cast del programma 'GialappaShow', in onda su Sky Uno e Tv8. E' amato da tutti, grandi e piccoli, che ha conquistato anche sul grande schermo prestando la sua voce a Gru, il protagonista del franchise 'Cattivissimo me'.

Per Giusti si è aperto un nuovo capitolo della sua carriera professionale ancora tutto da scrivere: a giugno ha ufficializzato di essere entrato in esclusiva nella squadra di Mediaset. Nella sua vita c'è spazio anche per l'amore. Nel 2009 ha sposato Benedetta Bellini con la quale ha avuto due figli, Matteo e Caterina. Tra le sue grandi passioni c'è il tennis: Giusti è proprietario del club Play Pisana a Roma.