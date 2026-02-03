circle x black
Concluso tour dell'Orchestra Busoni, 7 concerti in 10 giorni

03 febbraio 2026 | 14.39
Redazione Adnkronos
Pescara, Campobasso, Mola di Bari, Napoli, Chiaravalle Centrale, Messina e Lamezia Terme: sette città in dieci giorni. Si è appena concluso il Tour della Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, diretta dal Maestro Massimo Belli con la partecipazione in qualità di solisti del fisarmonicista Gianni Fassetta e del violinista Lucio Degani.

“Quello appena terminato è il primo appuntamento, un tour di dieci giorni, del progetto Circolazione Musicale in Italia 2026, che ogni anno il Cidim organizza con il preciso obiettivo di potenziare le attività concertistiche su tutto il territorio nazionale, e in particolare in quelle aree dove con maggiori difficoltà arrivano importanti produzioni artistiche, come la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni. Stiamo parlando, infatti, di un gruppo di musicisti, guidati dal Maestro Massimo Belli, che unisce a una straordinaria tecnica anche una grande qualità interpretativa”, spiega il presidente del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e di Aiam Associazione Italiana Attività musicali, Francescantonio Pollice.

“L’ensemble in pochi giorni ha attraversato sei regioni e sette città e in ogni occasione ha saputo stupire e sorprendere gli spettatori, con un ricco programma composto dalle melodie di Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nino Rota e tanti altri. Un manifesto musicale che ha reso ogni concerto una serata indimenticabile, con la complicità del pubblico sempre numeroso e attento. Per la nostra associazione il progetto Circolazione Musicale in Italia , sostenuto dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, possiede un’importanza strategica, perché grazie ai tour che promuoviamo nel corso dell’anno solare offriamo a tanti giovani musicisti la possibilità di esibirsi e farsi conoscere e allo stesso tempo tocchiamo città e piccoli comuni dove l’offerta culturale è minore, nonostante la richiesta sia alta come dimostra il numero dei presenti ai concerti che promuoviamo”, conclude Pollice.

