Cresce l’attesa per la 20° edizione di Ballando con le Stelle 2025: Barbara D’Urso è già la grande favorita per la vittoria secondo gli esperti Sisal
25 settembre 2025 | 14.10
Redazione Adnkronos
– Tutto è pronto per la 20ª edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà in pista sabato 27 settembre con un cast ricco di volti amatissimi dal pubblico. Gli esperti di Sisal hanno già individuato in Barbara D’Urso la grande favorita di quest’anno, la vittoria della conduttrice e protagonista indiscussa del piccolo schermo è infatti offerta a 2,50. Lo show non è ancora iniziato ma sembrerebbe proprio che la D’Urso sia già pronta a tirare fuori tutta la sua grinta per trionfare in una nuova veste.

Alle sue spalle, appaiate a quota 4,50, si trovano Andrea Delogu – conduttrice e attrice dal talento versatile – e l’ex Miss Italia Martina Colombari, entrambe determinate a convincere la giuria con personalità e carisma. Non sarà da sottovalutare Francesca Fialdini, amatissimo volto di Rai 1, offerta a 6,00, mentre l’ex tennista Fabio Fognini, quotato a 7,50, punta a sorprendere anche lontano dal campo da gioco.

Tra i possibili outsider spicca Paolo Belli (9,00), che per la prima volta lascia il ruolo di voce storica e compagno di palco di Milly Carlucci per indossare i panni del concorrente, Beppe Convertini, Filippo Magnini e Nancy Brilli, tutti proposti a quota 12,00.

Più indietro, ma comunque pronti a stupire con stile e personalità, Marcella Bella e Rosa Chemical a 16,00. Chi cerca un vero colpo di scena potrebbe invece puntare sulla Signora Coriandoli, la cui vittoria pagherebbe ben 25 volte la posta.

