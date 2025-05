Cristina Plevani sarà ospite oggi, domenica 4 maggio, a Verissimo prima di partire per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi nel ruolo di concorrente. Dopo diversi anni passati lontano dai riflettori, Plevani è pronta a mettersi in gioco nel reality show condotto da Veronica Gentili.

Cristina Plevani chi è

Cristina Plevani ha fatto il suo esordio nel piccolo schermo nel 2000 come concorrente della prima edizione del Grande Fratello, uscendone vincitrice. Grazie alla vittoria del reality show di Canale 5, Cristina comincia a essere una presenza fissa in alcuni programmi televisivi delle reti Mediaset, soprattutto in 'Buona Domenica'. Nel 2001 è stata al timone di una rubrica dal titolo ‘Tutto questo è Beautiful’ ed è stata l’inviata di ‘Verissimo’ al Festival di Sanremo. Nel 2004 ha partecipato a Uomini e Donne come tronista.

Cristina Plevani è un’appassionata di kick boxing e nuoto, ma prima dell’esperienza al Grande Fratello ha fatto anche la bagnina e ha lavorato come cassiera in un supermercato. Attualmente è istruttrice di nuoto, di fitness e hydro bike nel Bresciano.

Dentro la Casa del Grande Fratello Plevani ha avuto un breve flirt con Pietro Taricone, anche lui concorrente della prima edizione del reality nel 2000, scomparso nel 2010 in seguito a un incidente con il paracadute.

Isola dei Famosi

"Parto per l’Isola un po’ per incoscienza, un po’ perché dopo 25 anni rimettersi in gioco risulta anche un po’ carino, dai", ha detto la 52enne nella clip di presentazione per l'Isola dei Famosi. "Non credo di temere tantissimo la fame – ha aggiunto la concorrente bresciana -. Nel senso che se sto un giorno senza mangiare non soffro. Quello che potrei soffrire è il freddo della notte. E i ragni. Ecco se ci sono i ragni...Io sono aracnofobica".

Prima di partire? "Credo che mangerò una pizza", ha concluso la concorrente 52enne.