Torna la grande musica d'estate in Piazza del Popolo. Per il quinto anno consecutivo, Roma ospita il 'Tim Summer Hits', l'evento musicale che porta sul palco oltre 80 artisti protagonisti delle classifiche. Le registrazioni si terranno dal 21 al 24 giugno, mentre la messa in onda in prima serata su Rai 1 è prevista per il 17, 21, 24 e 31 luglio, seguita da una puntata con il 'Best of' il 7 agosto. L'evento sarà trasmesso contemporaneamente anche su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi, e sarà disponibile on demand su RaiPlay. Alla conduzione, la coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu. “Sono sempre rilassato, ma quest'anno sono più riposato con le orecchie perché non devo ascoltare 5mila canzoni”, scherza Carlo Conti con i giornalisti, facendo riferimento allo scorso anno quando nello stesso periodo era alle prese con la scelta dei brani del Festival di Sanremo 2026. E, a proposito di nuove hit, confida: “Mio figlio mi ha fatto ascoltare per 20 volte di fila la nuova di Sfera Ebbasta”.

Ma chi sono gli artisti protagonisti di Tim Summer Hits 2026? Eccoli svelati in ordine alfabatico: Achille Lauro, Aiello, Alex Britti, Angelica Bove, Anna Tatangelo, Annalisa, Arisa, Baby K, Bambole di Pezza, Benji & Fede, Chiello, Clara, Clementino, Cristiano Malgioglio, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elena D'Elia, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fabrizio Moro, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Gio Evan, Giusy Ferreri, Il Tre, Irama, J-Ax, LDA & AKA 7even, Leo Gassmann, Levante, Lorenzo Stalvetti, Ludwig e Il Pagante, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Mari Froes, Maria Antonietta & Colombre, Merk & Kremont, Michele Bravi, Myss Keta, Mr. Rain, Nayt, Negramaro, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti con Il Rosso e IAEM, Paola Iezzi, Paola Turci, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, SKT, The Bausa, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tormento, Tredici Pietro, Trigno, Welo. Nel corso delle serate sono previste anche le incursioni di Federico Basso e Cristiano Militello.

L'evento rappresenta una scommessa vinta per la città, come sottolinea il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri: "Siamo contenti che quella che era una scommessa ora è una tradizione amatissima dai romani e da tutto il pubblico. L'anno scorso 150.000 persone hanno assistito ai concerti. C'è tutta la musica italiana con una squadra fenomenale. Per noi la libera fruizione della musica è un pallino e Roma è il teatro dei più grandi concerti del mondo". E assicura: “Un evento a cui io non mancherò”. Gli fa eco Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma : "La Sanremo estiva è a Roma. Per noi la musica è cultura, non è rumore. Il fatto che persone da tutti i quartieri possano venire a vedere gratuitamente artisti che nei loro tour, giustamente, costano, significa che la musica deve essere di tutti. È un'aggregazione che crea comunità positiva: il bello chiama il bello. Piazza del Popolo si trasforma nella Sanremo estiva ed è motivo di orgoglio".

Questo spirito di festa è incarnato dagli stessi conduttori. Carlo Conti si dice "felice e raggiante": "Roma è la mia seconda casa, la città che mi ha dato l'opportunità di lavorare per tanti anni. Questa è una festa del popolo, che si fa con il popolo e per il popolo, all'insegna di divertimento, leggerezza e serenità. In un mondo con troppi focolai di guerra, il nostro auspicio è che serate come questa possano esserci in più piazze del mondo". La complicità con Andrea Delogu è evidente, con lei che aggiunge: "Mi sento in famiglia, non vedo l'ora che inizino gli scherzi nel backstage con Carlo".

'Tim Summer Hits' è un evento che è cresciuto negli anni come conferma Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners: "Sono più di 80 gli artisti coinvolti. La manifestazione è cresciuta: è nata come una scommessa con il Comune, siamo partiti su Rai2 e ora siamo su Rai1. Roma oggi è il punto nevralgico della musica live". Salzano, inoltre, anticipa una sorpresa: “Achille Lauro sta preparando un regalo per chi non ha potuto vederlo in tour allo Stadio Olimpico”. La promozione sulla rete ammiraglia è motivo d'orgoglio anche per Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che conclude: "Questo è un grande evento per la Rai, un elemento classico del 'sistema Paese' quando le cose funzionano. Rappresenta il clou dell'offerta musicale estiva, il nastro di partenza dell'estate".

Firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, Tim Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e Tim, prodotto da Friends TV, in collaborazione con Roma Capitale e con il sostegno dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Per il quinto anno consecutivo, Tim è title sponsor di Tim Summer Hits. Tra le novità di quest'anno saranno proposti momenti di incontro con il pubblico dalla mattina nel Tim Summer Hits Village a piazza del Popolo, in cui tutti potranno 'scaldare' la voce prima del live e creare momenti di connessione con la propria musica preferita.