Da domani al via a Roma 'La Nueva Ola - Festival del cinema spagnolo e latinoamericano'

Si terrà a Roma da domani all’11 maggio, presso il Cinema Barberini e il Cinema Troisi, la 18ma edizione de 'La Nueva Ola - Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano', divenuto negli anni un vero e proprio punto di riferimento per il cinema iberoamericano. Ad aprire la kermesse sarà il pluripremiato 'El 47' di Marcel Barrena, vincitore di 5 premi Goya. Tra le altre anteprime anche 'Reinas', già vincitore del premio del pubblico al Festival del Cinema di Locarno, della regista Klaudia Reynicke che sarà ospite della rassegna.

Il Festival, diretto da Iris Martín Peralta e Federico Sartori, prevede due sezioni principali La Nueva Ola del cine español e La Nueva Ola Latinoamericana, dedicate alle migliori novità del cinema iberoamericano inedito in Italia, in concorso per il Premio del Pubblico; la sezione non competitiva Perlas, che raccoglie i film più significativi della stagione; la sezione Clásicos, che ogni anno omaggia il grande cinema del passato; Series, evento speciale dedicato alle serie tv; il Premio IILA-Cinema, rivolto ai giovani talenti del cinema centro-sudamericano, promosso dall'Organizzazione Italo-latinoamericana di Roma, con una giuria presieduta da Caterina D'Amico; Cortos, la sezione dedicata ai Cortometraggi. Novità di quest’anno: i film de La Nueva Ola Latinoamericana concorreranno anche per il Premio Giuria Giovane, assegnato da una giuria composta da studenti della "Sapienza Università di Roma". Rinnovata anche per questa edizione la collaborazione con il Circolo “Mario Mieli”, che sostiene le proiezioni dei film a tematica Lgbtqia+.

In seguito all’appuntamento romano di maggio, La Nueva Ola proseguirà con la sua programmazione itinerante per tutta Italia. Tra le tappe confermate: Messina (Horcynus fest), Napoli (FOQUS), Messina-Capo Peloro (Torino (cinema Baretti), Padova (cinema Lux), Bergamo (cinema Conca Verde), Trevignano Romano (cinema Palma), Cagliari (cinema Odissea). A queste si aggiunge per la prima volta una tappa speciale a Brescia, dal 17 al 21 settembre presso il Cinema Nuovo Eden. La Nueva Ola - Festival del cinema spagnolo e latinoamericano è un evento ideato, prodotto e organizzato da EXIT media e riceve il sostegno dell’Ufficio culturale dell'Ambasciata di Spagna in Italia, Acción Cultural Española, Regione Lazio, IILA - Instituto Italo-Latinoamericano, Ufficio del turismo spagnolo, Instituto Cervantes di Roma, la Real Accademia di Spagna a Roma, e il patrocinio delle ambasciate di Bolivia, Colombia, Costa Rica, Messico, Perù, Uruguay. Tutti i film sono proiettati in versione originale sottotitolata in italiano.