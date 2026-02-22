circle x black
Cerca nel sito
 

Da noi... a ruota libera, domenica 22 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

L'appuntamento della domenica con Francesca Fialdini

Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
22 febbraio 2026 | 08.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Da noi... a ruota libera' torna oggi, domenica 22 febbraio, con una nuova puntata dedicata alla musica, in vista del Festival di Sanremo 2026. L'appuntamento con Francesca Fialdini è alle 17.20 su Rai 1.

Tra gli ospiti di oggi, Adriano Pappalardo, protagonista da quasi 40 anni della scena musicale italiana, voce e temperamento potentissimi; Don Backy, cantautore, attore, scrittore e fumettista, legato a uno dei capolavori della storia della musica italiana, 'L’Immensità', ha recentemente pubblicato 'Colpo di Genio', un graphic novel dedicato all’amore per la Terra che unisce musica, poesia e arte;

Dario Aìta, protagonista di 'Franco Battiato. Il lungo viaggio', il film che racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana dal 1° marzo in prima serata su Rai 1. E poi, Lamberto Boranga, a 83 anni il portiere più longevo della storia del calcio; Samuele Parodi, il ragazzino che, grazie alla sua curiosità e memoria, è diventato una sorta di enciclopedia vivente del Festival di Sanremo e ne conosce vincitori, conduttori, classifiche e aneddoti;

Giorgia Lo Nardo, in arte Giorgina, una ragazza palermitana di 23 anni che - nonostante abbia perso l’udito - ha trovato un modo unico di connettersi con la musica attraverso le vibrazioni, riuscendo a seguire i brani e a distinguere tra i diversi generi musicali, traducendoli nella lingua dei segni e reinterpretandole sul palco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesca fialdini da noi a ruota libera rai 1
Vedi anche
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza