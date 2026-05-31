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Da noi... a ruota libera, gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini

L'appuntamento è su Rai 1 alle 17.20

Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
31 maggio 2026 | 07.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da noi... a ruota libera torna oggi, domenica 31 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta alle 17.20 su Rai 1 con la conduzione di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti della puntata Pamela Prati, showgirl, attrice e cantante e la storica annunciatrice e conduttrice televisiva Maria Giovanna Elmi.

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Arriveranno poi in studio Lorella Boccia e Fabio Gallo che da sabato 6 giugno condurranno con Giulia Bonaudi 'UnoMattina Weekly', il programma che nel weekend darà il buongiorno al pubblico di Rai 1 per tutta l’estate, tra attualità, notizie, musica e il racconto degli angoli più belli del Paese.

Infine, la storia di Manuel Lombardi, casertano quarantanovenne, che ha riscoperto le proprie radici agricole dopo la scomparsa del fratello Fabio e che oggi porta avanti il suo sogno producendo e promuovendo uno dei formaggi più rari al mondo.

Riproduzione riservata
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francesca fialdini da noi a ruota libera rai 1 fialdini ospiti oggi
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