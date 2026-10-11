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Da noi... a ruota libera, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 11 ottobre

L'appuntamento è alle 17.20 su Rai1 con Francesca Fialdini

Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
11 ottobre 2026 | 08.38
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 11 ottobre, alle 17.20 su Rai 1 torna l'appuntamento con 'Da noi… a Ruota Libera' condotto da Francesca Fialdini.

Tra gli ospiti di questa settimana: Elena Sofia Ricci, che tornerà a vestire i panni della profiler Teresa Battaglia nella terza stagione della serie dal titolo 'Figlia della Cenere', in onda su Rai1 in prima serata a partire da lunedì 12 ottobre; Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti, la coppia in gara nella nuova edizione di 'Ballando con le stelle', che ha già conquistato la vittoria nella prima puntata.

E di danza, rinascita e inclusione si parlerà con Daniele Terenzi, trentottenne della provincia di Roma che, dopo un incidente in moto, quando aveva 14 anni, ha perso una gamba ma non la sua passione per la danza. Grazie a una protesi, Daniele è tornato sul palco, diventando così il primo ballerino al mondo a danzare con una protesi transfemorale. Nel 2023 è stato nominato anche Étoile e a marzo scorso si è esibito nel corso della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Paralimpici Milano-Cortina 2026.

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