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Da noi... a ruota libera, domenica 8 novembre: gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini

L'appuntamento è alle 17.20 su Rai1

Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
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08 novembre 2026 | 09.08
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

'Da noi... a ruota libera' torna oggi, domenica 8 novembre, con un nuovo appuntamento sempre condotto da Francesca Fialdini, in onda domenica 8 novembre alle 17.20 su Rai 1.

Tra gli ospiti della puntata, Leonardo Pieraccioni, attore e regista che tornerà in sala dal 12 novembre con il film, da lui diretto e interpretato, 'Un weekend artificiale'. Con lui ci saranno anche alcuni dei protagonisti del film: Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito, Paolo Hendel e Giulia Vecchio. In studio anche Andy Díaz, tra i grandi protagonisti dell’atletica italiana, specializzato nel salto triplo (medaglia d’oro agli Europei di Birmingham ad agosto scorso in cui ha stabilito il nuovo record italiano con 18,15mt e due volte campione mondiale indoor), che è in gara a 'Ballando con le stelle' in coppia con Gioia Giovanatti.

Infine, Francesca incontrerà uno dei volti storici di 'Un posto al sole', Francesco Vitiello. Francesco oggi ha 45 anni ed è arrivato sul set della soap - che il 21 ottobre scorso ha spento ufficialmente 30 candeline - quando ne aveva 14. In questi anni, però, ha dovuto lasciare il suo personaggio di Diego Giordano per un lungo periodo a causa dell’alopecia, una condizione che oggi, superato il disagio iniziale, vive come una sua caratteristica distintiva.

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