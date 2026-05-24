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Dalla strada al palco 2026, vince Alfio Russo: chi è il sassofonista 14enne siciliano

Nel talent di Rai 1 dedicato agli artisti di strada sul podio anche gli acrobati Duo Moon e la cantante lirica Radmila Novozheeva

Alfio Russo - Ipa
Alfio Russo - Ipa
24 maggio 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La finalissima del talent di Rai 1 Dalla strada al palco di sabato 23 maggio è stata vinta dal sassofonista 14enne Alfio Russo. Lo show condotto da Carlo Conti dedicato agli artisti di strada che ha visto in gara musicisti, acrobati, cantanti e performer arrivati da tutta Italia, ha incoronato uno dei concorrenti più giovani. A emozionare soprattutto il duetto di Russo con la star internazionale Lou Brega. L'esibizione sulle note di Mambo No. 5 ﻿ha infatti ottenuto il punteggio più alto del pubblico. Un voto confermato poi da quello della giuria composta da Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Nek, Enrico Brignano e dallo stesso Carlo Conti.

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Chi è Alfio Russo

Giovanissimo talento il vincitore di Dalla strada al palco Alfio Russo, è nato e cresciuto ad Adrano, in provincia di Catania dove frequenta il primo anno di liceo scientifico. La passione per la musica è iniziata fin da bambino, quando a 7 anni proprio un sassofonista di strado lo ha fatto appassionare allo strumento tanto da chiederlo in dono nella sua letterina a Babbo Natale. Da allora ha iniziato a suonare diventando anche lui un artista di strada con genitori e nonni a fare sempre da supporters. "La musica ha un potere sacro: quello di farmi stasera bene" e "vincere sarebbe la gioia più grande della mia vita", aveva detto nella sua clip di presentazione al talent. E ieri il sogno si è realizzato. Russo ha vinto non solo il titolo ma anche il premio finale di 10mila euro in gettoni d’oro.

La classifica

La classifica finale ha visto trionfare Alfio Russo seuto dagli acrobati del Duo Moon. Al terzo posto la cantante lirica Radmila Novozheeva. Fuori dal podio il vetriloquo Nikolas Bushi e il pianista Lorenzo in arte Barbopiano.

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Dalla strada al palco Talent Rai 1 Alfio Russo Sassofonista siciliano
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