circle x black
Cerca nel sito
 

Damiano David e Dove Cameron si sposano in Toscana, nozze da sogno nel cuore del Brunello

Il matrimonio si celebrerà venerdì 25 settembre, nella cornice di Castiglion del Bosco

Damiano David e Dove Cameron - IPA
Damiano David e Dove Cameron - IPA
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 10.35
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Il frontman dei Måneskin, Damiano David, e l’attrice americana Dove Cameron hanno scelto il territorio di Montalcino, nella Val d'Orcia senese, per il loro sì: secondo la rivista "Vanity Fair", che lo ha rivelato in esclusiva, il loro matrimonio si celebrerà venerdì 25 settembre, nella cornice di Castiglion del Bosco, il lussuoso hotel del gruppo Rosewood Hotels. Un matrimonio degno di una star internazionale (in una struttura che, infatti, da sempre brilla tra i nomi delle stelle dell’hotellerie mondiale, con la posizione n. 62 nella classifica “The World’s 50 Best Hotels”), nel cuore della bellezza dei vigneti del Brunello.

Damiano David e Dove Cameron, nozze da sogno

A fare da cornice all’evento sarà, quindi, il resort immerso nella campagna, da tempo meta privilegiata di celebrities provenienti da tutto il mondo. Qui tra l'altro l'ex Beatles Paul McCartney festeggiò i suoi 70 anni e nel campo da golf della tenuta giocò l'ex presidente americano Barack Obama nel 2017. Le informazioni sui preparativi per nozze di Damiano David, per il momento, sono molto scarse, suggerendo la celebrazione dell’unione tra il cantante romano e l’attrice e cantante statunitense come una cerimonia blindatissima, che vuole rimanere quanto più lontana possibile da occhi indiscreti. Nella lista degli invitati, oltre a famiglia ed amici, anche numerose personalità dello spettacolo internazionale tra cui, tra i più attesi, anche Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio (gli altri membri del gruppo), pronti a ritrovarsi accanto a Damiano in un giorno così importante.

Castiglion del Bosco, ricorda MontalcinoNews come riporta Adnkronos, non è certo nuovo alle nozze da copertina, avendo già fatto da scenario a matrimoni del calibro di quello tra la modella Kate Upton e il campione di baseball Justin Verlander, nel 2017, o quello tra la tennista Caroline Wozniacki e l’ex giocatore Nba David Lee, nel 2019, solo per fare degli esempi. Oltre a lussuose ville e un ristorante stellato, Castiglion del Bosco offre anche una chiesetta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Damiano David Dove Cameron matrimonio Toscana
Vedi anche
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza