circle x black
Cerca nel sito
 

Damiano David e Dove Cameron, oggi sposi: il matrimonio a Montalcino e l'attesa per la reunion dei Maneskin

La coppia pronuncerà il fatidico sì davanti al sindaco Silvio Franceschelli, nell’antico Palazzo Comunale, affacciato sulla piazza del Popolo

Dove Cameron e Damiano David - fotogramma/ipa
Dove Cameron e Damiano David - fotogramma/ipa
24 settembre 2026 | 07.02
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Oggi è il grande giorno: Damiano David e Dove Cameron si sposeranno in Val d'Orcia, la cornice delle nozze dell’anno a Montalcino, in provincia da Siena. Oggi pomeriggio, giovedì 24 settembre, come anticipato da Montalcinonews.com, la coppia pronuncerà il fatidico sì davanti al sindaco Silvio Franceschelli, nell’antico Palazzo Comunale, affacciato sulla piazza del Popolo, il 'salotto' della città del Brunello amato da vip e personaggi famosi, e che anche una delle coppie rock e pop più seguite del momento ha scelto per il suo matrimonio da sogno.

E anche se, nel più completo riserbo, non trapelano ancora particolari - dagli abiti degli sposi all’allestimento floreale, dai testimoni di nozze alla presenza di vip e amici - la domanda più gettonata per i fan è: ci sarà anche la tanto attesa reunion dei Måneskin, tra Damiano, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio? Quel che è certo è che la fanbase è già in fermento e si sta organizzando per raggiungere la cittadina toscana, nella speranza di riuscire a scorgere gli sposi e i loro invitati.

Dopo la cerimonia nuziale, come apprende l'Adnkronos, i neo sposi festeggeranno con gli invitati a Castiglion del Bosco, il wine resort del gruppo Rosewood Hotels tra i più belli del mondo, con la sua ampia proprietà, con 42 suite e 11 ville private, la Spa, oltre alla storica cantina, e che vanta il ristorante bistellato Campo del Drago con lo chef Matteo Temperini e il suo grande orto. Sono tante le celebrities che, appassionate di vino italiano e del Brunello di Montalcino, tra i simboli del made in Italy e dell’italianità nel mondo, e affascinati dalla bellezza del suo territorio, che negli ultimi anni si sono concessi una fuga tra relax, natura e buona cucina tra i vigneti, da Michael Douglas e Catherine Zeta Jones a Paul McCartney, da George Clooney e Adam Sandler, alla figlia primogenita del presidente Usa, Ivanka Trump, dal pilota della Mercedes in Formula 1 George Russell, agli Obama.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Måneskin Montalcino Siena Toscana Brunello di Montalcino
Vedi anche
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia
Scuola, Sasso (Fn): "Accettiamo dl con riserva, vediamo se è solita fuffa di governo di destra finta" - Video
Colosseo, Di Cola (Cgil): "Non si può morire sul lavoro a 22 anni, saremo parte civile" - Video
'Il senso delle parole', maxi cruciverba di Bartezzaghi in tour negli ospedali contro i tabù sui tumori - Video
La sorpresa di Ultimo ai fan di Roma, arriva in sala per la prima del docufilm su Tor Vergata - Video
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza