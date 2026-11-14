Danza, a Siena omaggio a 'Joséphine Baker - Corpo libero, corpo politico' con Germaine Acogny

La grande coreografa e regista franco- senegalese, Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia, sarà ai 'Rinnovati' con la pièce ''Hommage aux ancetres' nell'ambito del gala internazionale 'Joséphine Baker - Danzare la libertà'. Il progetto, promosso da Adarte e Francesca Lettieri, vincitore del Bando Progetti Speciali 2026 del Mic- Direzione Generale Spettacolo, prevede anche un talk all'Università e una mostra curata da Gianluca Bocchino.

Un omaggio a una delle figure più rivoluzionarie del Novecento, ma anche una riflessione contemporanea sul corpo, sull’identità femminile, sulla libertà e sui diritti civili. Nasce da questa prospettiva 'Joséphine Baker – Corpo libero, corpo politico', il progetto promosso dal Adarte, sotto la direzione artistica di Gianluca Bocchino, che dal 20 al 26 novembre porterà tra Firenze e Siena un articolato programma di appuntamenti artistici e culturali dedicati alla straordinaria eredità di Joséphine Baker. Al centro dell’iniziativa, il 25 novembre alle ore 21.15, al Teatro dei Rinnovati di Siena, in programma il gala internazionale Joséphine Baker – Danzare la Libertà con la partecipazione straordinaria di Germaine Acogny, una delle personalità più autorevoli della danza contemporanea internazionale, insignita del Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Danza di Venezia nel 2021. Accanto alla grande artista franco-senegalese, la serata presenterà due creazioni in prima assoluta, realizzate appositamente per il progetto. 'Dedicato…' di Ricky Bonavita, con i danzatori e le danzatrici dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma e le musiche originali eseguite dal vivo da Maria Olivero, e 'Black Venus' di Francesca Lettieri, interpretato dalle danzatrici della Compagnia Adarte.

Il progetto si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo, nell’ambito dei Progetti Speciali Danza 2026, e della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, con la collaborazione del Comune di Siena – Assessorato alle Pari Opportunità, dei Teatri di Siena, dell’Accademia Nazionale di Danza, della Fondazione Accademia Nazionale di Danza, dell’Università di Siena e dell’Institut français Firenze. "Joséphine Baker ci pone ancora oggi di fronte a una questione fondamentale: fino a che punto un corpo può essere libero quando è sottoposto allo sguardo, alle aspettative e alle rappresentazioni degli altri? - dichiara all'Adnkronos Gianluca Bocchino, direttore artistico del progetto 'Joséphine Baker – Corpo libero, corpo politico' - Il progetto nasce in occasione di due ricorrenze ravvicinate, il cinquantesimo anniversario della morte e il centoventesimo della nascita, con l’intento di andare oltre la dimensione celebrativa. Abbiamo voluto mettere in dialogo linguaggi e prospettive differenti - aggiunge Bocchino - Dalla danza alle arti visive, dalla memoria documentaria alla ricerca scientifica, per esplorare le tensioni che hanno segnato la sua vicenda artistica e umana. I quattro appuntamenti diventano così occasioni per riflettere, a partire dalla sua eredità, sui rapporti tra corpo, identità e potere. Perché la libertà non riguarda soltanto la possibilità di esprimersi, ma anche quella di sottrarsi alle immagini che gli altri costruiscono di noi".

La scelta del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, conferisce al gala un significato particolare. Joséphine Baker non fu soltanto una straordinaria interprete, capace di rivoluzionare i codici della danza e dello spettacolo del suo tempo. Fu anche una donna che seppe affermare la propria autonomia in un contesto attraversato da discriminazioni razziali, stereotipi culturali e profonde disuguaglianze di genere. Artista, protagonista della Resistenza francese e attivista per i diritti civili, Baker trasformò la propria visibilità pubblica in uno strumento di emancipazione e impegno politico, facendo della libertà una dimensione essenziale della propria esistenza. "Celebrare Joséphine Baker il 25 novembre significa dunque riconoscere nel corpo femminile non soltanto un luogo di rappresentazione, ma uno spazio di identità, autodeterminazione e resistenza - spiega all'Adnkronos la regista e coreografa Francesca Lettieri - È questa la prospettiva che attraversa l’intero progetto, nel quale la danza diventa linguaggio privilegiato per interrogare il rapporto tra corpo e potere, tra memoria e contemporaneità, tra espressione artistica e libertà individuale".

La partecipazione di Germaine Acogny rappresenta uno dei momenti più significativi dell’iniziativa. Coreografa, danzatrice e maestra di fama internazionale, Germaine Acogny ha contribuito in maniera determinante alla nascita e all’affermazione della danza contemporanea africana, sviluppando un linguaggio originale che intreccia le radici culturali africane con la ricerca coreografica contemporanea. La sua presenza a Siena assume un valore artistico e simbolico particolare, ponendo in dialogo due donne appartenenti a generazioni differenti, ma accomunate dalla capacità di trasformare la danza in uno strumento di affermazione identitaria e libertà. Al Teatro dei Rinnovati, Acogny presenterà 'Hommage aux ancetres' una creazione di intensa forza poetica, nella quale il corpo diventa luogo di memoria, trasmissione e appartenenza. Lo spettacolo intreccia gesto, parola e suono in un percorso che richiama il rapporto con gli antenati, le radici e la continuità tra generazioni. Un’esperienza scenica che restituisce alla danza la sua dimensione più profonda: quella di un linguaggio capace di custodire la memoria e, al tempo stesso, reinventarla. Il gala rappresenta anche un’importante occasione di portare in scena la nuova drammaturgia coreografica italiana attraverso il coinvolgimento di due autori chiamati a confrontarsi con la figura di Joséphine Baker e con le molteplici suggestioni della sua eredità.

Ricky Bonavita, coreografo e docente dell’Accademia Nazionale di Danza, presenta 'Dedicato…', una nuova creazione interpretata da quattro giovani danzatori dell’Accademia, con musiche originali eseguite dal vivo da Maria Olivero. Il lavoro nasce nel contesto di una collaborazione che valorizza il dialogo tra produzione artistica e alta formazione coreutica, offrendo a una nuova generazione di interpreti l’opportunità di confrontarsi con una figura che ha profondamente segnato la storia della danza e dello spettacolo. Francesca Lettieri, coreografa e direttrice artistica della Compagnia Adarte presenta invece 'Black Venus', una nuova creazione per le danzatrici della compagnia che prende le mosse dall’immaginario di Joséphine Baker e dalle contraddizioni che hanno accompagnato la costruzione della sua immagine pubblica. La diva, il fascino dell’esotismo, la sensualità e la spettacolarizzazione del corpo femminile diventano il punto di partenza per una riflessione sullo sguardo, sul desiderio e sulle dinamiche di potere che attraversano la rappresentazione della donna.

'Black Venus' indaga la tensione tra il corpo esposto e il corpo che si riappropria della propria libertà. Dallo spettacolo emerge una riflessione sulla straordinaria modernità di Joséphine Baker, artista capace di abitare e sovvertire gli stereotipi del proprio tempo, trasformando la presenza scenica in un gesto di emancipazione. Tre differenti visioni artistiche, tre linguaggi coreografici e tre generazioni di interpreti si incontrano così nel nome di Joséphine Baker, dando vita a una serata che celebra la danza come arte della trasformazione, della memoria e della libertà. Il gala del 25 novembre costituisce il momento centrale di un programma più ampio che intende valorizzare la figura di Joséphine Baker attraverso un approccio interdisciplinare. Accanto alla creazione coreografica, il progetto propone un incontro internazionale presso l’Institut français Firenze, il 20 novembre, la mostra 'Jb: Corpo Immagine. Mostra D’Arte e Memoria', che sarà inaugurata il 23 novembre nel foyer del Teatro dei Rinnovati, e una giornata di studi presso l’Università di Siena, il 26 novembre, con la partecipazione di artisti, studiosi e rappresentanti del mondo accademico e culturale. La mostra, attraverso il dialogo tra testimonianze storiche provenienti da collezioni private e opere inedite di otto artiste contemporanee, amplia la riflessione sull’eredità di Joséphine Baker, esplorando le molteplici rappresentazioni del suo corpo e della sua immagine nell’immaginario culturale del Novecento.