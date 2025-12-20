circle x black
Darren Star: "Con Emily in Paris 5 preparatevi a vedere i personaggi come mai prima d'ora"

20 dicembre 2025 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La quinta stagione di 'Emily in Paris' è arrivata su Netflix. Nei nuovi episodi Emily Cooper (Lily Collins) si trova a capo della sede romana dell'Agence Grateau, guidata da Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu). Trasferitasi in Italia dopo l'esperienza parigina, Emily deve adattarsi a una nuova città mentre affronta sfide professionali e sentimentali sempre più complesse. Quando tutto sembra finalmente andare per il verso giusto, un'idea lavorativa si rivela un fallimento, innescando delusioni amorose e nuovi ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, ma un grande segreto rischia di compromettere uno dei suoi rapporti più importanti. Affrontando i conflitti con maggiore sincerità, ne esce però più consapevole, con legami più profondi e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

