Dawson's Creek, l'emozionante reunion con la sigla cantata dal vivo dal cast - Video

A New York Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson sul palco insieme. Ma James Van Der Beek ha dovuto rinunciare per problemi di salute

Il cast di 'Dawson's Creek' - Ipa
23 settembre 2025 | 17.53
Redazione Adnkronos
È stata una serata emozionante per i fan di 'Dawson's Creek'. Ieri, 22 settembre, il cast della serie tv cult si è riunito a New York per leggere l'episodio pilota del 1998. Sul palco del Richard Rodgers Theater c'erano, come riporta 'Variety', Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps. Mancava solo il protagonista James Van Der Beek, alias Dawson Leery, impossibilitato a partecipare per motivi di salute. Al suo posto, nella lettura, è stato sostituito da Lin Manuel Miranda.

La serata, narrata da Renée Elise Goldsberry, è stata un'idea di Michelle Williams e aveva come obiettivo la raccolta fondi per F Cancer e proprio Van Der Beek, che sta lottando contro il cancro al colon-retto. Prima e dopo la lettura del copione, l'attore è apparso sullo schermo tramite un videomessaggio, emozionandosi. "Non posso credere di non poter abbracciare i miei compagni di cast", ha detto nel primo video. "Volevo salire su quel palco e ringraziare ogni singola persona in questo teatro per essere qui stasera".

Alla fine della serata, Goldsberry ha dato il permesso al pubblico di filmare e ha iniziato a cantare la sigla, 'I Don't Want to Wait' di Paula Cole. È stata poi raggiunta dal resto del cast e dalle figlie di Van Der Beek, che hanno entrambe cantato delle strofe da sole. Anche la moglie dell'attore, Kimberly Van Der Beek, e il resto dei suoi figli sono poi saliti sul palco.

Un momento emozionante che ha visto il cast storico riabbracciarsi, cantare insieme e ringraziare i fan per l'amore ricevuto negli ultimi 27 anni.

