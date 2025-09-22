circle x black
Dawson's Creek, James Van Der Beek costretto a rinunciare: "Sono distrutto"

L'attore, che ha interpretato Dawson Leery nella serie per sei stagioni, ha rivelato lo scorso anno di avere un cancro al colon-retto in stadio 3

22 settembre 2025 | 14.07
Redazione Adnkronos
La tanto attesa reunion del cast di Dawson's Creek si farà, ma con un colpo di scena. James Van Der Beek , l'indimenticabile Dawson Leery, non potrà partecipare all'evento benefico in programma questa sera al Richard Rodgers Theatre di New York City. A prendere il suo posto per la lettura dal vivo del copione dell'episodio pilota del 1998 è Lin-Manuel Miranda. Van Der Beek, che ha interpretato Dawson nella serie per sei stagioni dal 1998 al 2003 e che l'anno scorso ha rivelato di avere uncancro al colon-retto in stadio 3, ha annunciato direttamente su Instagram che non potrà partecipare all'evento a causa di un virus intestinale.

"Questa è la serata che aspettavo di più da quando il mio angelo Michelle Williams (Jen Lindley nella seria, ndr) ha iniziato a organizzarla a gennaio", ha scritto Van Der Beek. "Potete immaginare quanto sia distrutto dal fatto che due virus intestinali hanno cospirato per mettermi fuori combattimento nel peggior momento possibile. Nonostante ogni sforzo, non potrò esserci". Poi, l'annuncio a sorpresa: "Ma ho una controfigura", ha continuato con ironia. "Un sostituto straordinariamente qualificato che sarebbe stato il numero uno nella mia lista dei desideri (se solo avessi immaginato che fosse disponibile). Qualcuno che i miei figli considererebbero un upgrade rispetto a me...Il ruolo di 'Dawson' sarà interpretato da Lin-Manuel Miranda. Non posso credere di averlo appena scritto".

L'evento è organizzato per raccogliere fondi a favore dell'associazione F Cancer. La reunion vedrà la partecipazione di quasi tutto il cast originale, per la prima volta riunito dalla fine della serie nel 2003. Hanno confermato la loro presenza Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps.

