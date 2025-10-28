Deathbyromy, una data a Milano nel febbraio 2026

Per la prima volta nella sua carriera Deathbyromy sarà in concerto in Italia da headliner. L’artista alternative-pop statunitense, in forte ascesa di popolarità, conferma oggi le date del suo nuovo 'The Manic Dream Tour 2026'. Lo show si terrà al Legend Club Milano il 12 febbraio 2026. In apertura si esibirà un’altra band che sarà prossimamente comunicata. I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità: in prevendita dal sito dell'artista dalle 11 del 29 ottobre e tramite Spotify dalle 11 del 30 ottobre; in vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 11 del 31 ottobre. Deathbyromy è un'artista alt-pop di Los Angeles nota per il suo sound pop cinematografico, il suo romanticismo dark e la sua vena creativa che trascende i generi. Con collaborazioni che spaziano da case di moda come Elena Valez e Balenciaga, a tour con artisti del calibro di Bring Me the Horizon, Enter Shikari e Pierce the Veil, Deathbyromycontinua a definire il suo percorso nell'universo alt-pop.

Dopo un anno travolgente, che ha visto il suo album di debutto 'Hollywood Forever' conquistare il pubblico di tutto il mondo, l'artista annuncia il prossimo tour europeo da headliner nel 2026. L'imminente 'Manic Dream Tour' la vedrà tornare nelle principali città del Vecchio Continente, portando il suo sound cinematografico e la sua elettrizzante energia live ai fan. Pubblicato nell'aprile 2025 tramite ONErpm, 'Hollywood Forever' ha segnato un momento decisivo nella sua carriera. L'album, che ora conta 15 milioni di stream solo su Spotify, è stato una riflessione cruda e intima, oltre che una lettera d'amore a Los Angeles. Il disco è stato accolto con entusiasmo dalla critica per la sua audace onestà e la sua gamma sonora: una riflessione risoluta sugli alti e bassi di Los Angeles, dove la bellezza e la brutalità dell'industria musicale coesistono in un'attrazione costante e irresistibile.