Demo, arriva a Roma il secondo appuntamento

Il nuovo progetto di Music Innovation Hub, Ogr Torino e The Goodness Factory in calendario il 10 settembre

'Demo - Capacity & Community Building in Music & Audio Tech', il nuovo progetto di Music Innovation Hub, Ogr Torino e The Goodness Factory, arriva a Roma per il suo secondo appuntamento martedì 10 settembre, presso Spazio Scomodo. Progetto formativo itinerante articolato in cinque incontri in cinque città italiane, da luglio a ottobre 2024, Demo è dedicato al potenziamento delle competenze in ambito digitale e tecnologico e si rivolge specificatamente ai professionisti e alle professioniste dei settori musica, audiovisivo e spettacolo dal vivo, così come ai giovani interessati a crescere in ambito creativo e culturale e a studenti e studentesse che desiderano sviluppare proprie idee progettuali.

L’appuntamento di Roma sarà dedicato al tema dell'intelligenza artificiale (Ai): dalla creazione di musica generativa alla gestione e monetizzazione dei cataloghi musicali, ma anche motore di innumerevoli strumenti di marketing digitale, l’Ai è un fattore chiave sempre più rilevante all’interno del contesto musicale. Nel corso di questo incontro verranno esaminate le implicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore, esaminando sia le opportunità che le sfide che questo nuovo strumento prospetta e fornendo ai partecipanti un approccio critico ai cambiamenti in corso nell’industria musicale e alle strategie necessarie per adattarsi efficacemente a questo panorama in continua evoluzione.

L’incontro sarà articolato in lezioni frontali, workshop, case study e sessioni di community building e networking, con la partecipazione di alcuni docenti e professionisti del settore: Alex Braga, artista, musicista e produttore, Andrea Colamedici, saggista, curatore editoriale e co-ideatore del progetto Tlon, e Diletta Huyskes, ricercatrice in Etichs & Social Impacts. Per partecipare è possibile registrarsi al seguente link: https://demomusictech.it/partecipa/ Il programma della giornata del 10 settembre si aprirà con il welcome d’apertura e introduzione progetto ricerca Radar seguito dalla discussione dei risultati della ricerca e loro implementazione (11-12.30). Dopo la pausa pranzo i lavori proseguiranno con il workshop su Ai e musica con Alex Braga, la lezione frontale con Andrea Colamedici e i meetup con Diletta Huyskes (keynote speech e aperitivo di netwotking).

Dopo Roma, Demo farà tappa anche a Bologna, Milano e Napoli rispettivamente l'11 settembre, il 19 settembre e l'8 ottobre. Ogni incontro sarà dedicato a un diverso tema relativo all’innovazione e all’uso della tecnologia digitale lungo la catena del valore nel settore della musica e della produzione audio. La partecipazione è in forma completamente gratuita e ogni appuntamento verrà registrato e reso disponibile sull'apposita piattaforma online così da rendere i contenuti agevolmente fruibili a tutti gli interessati. Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato di partecipazione.