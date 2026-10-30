Diaco al pomeriggio con 'BellaMà' raggiunge il picco dell'8.7% di share

Il conduttore: "In questa quinta stagione ho cancellato tutte le interviste e gli ospiti ma ho un cast fisso di cui sono fiero"

Importante risultato ieri per 'BellaMà', il programma quotidiano condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17 e arrivato alla sua quinta stagione, che ha raggiunto il 6% di share con 475.000 spettatori medi nella prima parte e il 6.8% di share con 528.000 spettatori medi nella seconda parte del programma. Il picco è stato dell'8.7% di share con 670.000 spettatori medi. Il dato di ascolto di ieri di 'BellaMà' è straordinario per il pomeriggio della seconda rete televisiva della Rai. La media della quarta stagione di 'BellaMà' si era attestata al 6% di share, posizionando Rai 2, nella fascia 16-17, come terza rete nazionale. Le prime 37 puntate del programma confermano la solidità del programma condotto da Diaco sotto la direzione Day Time di Angelo Mellone.

"In questa quinta stagione ho cancellato tutte le interviste e gli ospiti", spiega Diaco all'AdnKronos. “Ho deciso di costruire il programma esclusivamente con il cast fisso e con i rubrichisti - sottolinea il conduttore - di cui sono fiero: Giordano Bruno Guerri, Luciano Violante, Marino Bartoletti, Roberta Capua, Rita Forte, Don Walter Insero, Manuela Villa, Angela Melillo, Gino Castaldo e Marco Morandi. E' un varierà che punta sulla coralità di voci e l'ospite, se necessita, deve essere un valore aggiunto solo nelle pagine dedicate al talk", conclude Diaco.