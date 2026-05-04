Musica, diritti e inclusione si incontrano sul palco della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma con l'Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo. Venerdì 8 maggio, alle 18.30, andrà in scena il concerto "D(I)ritto al cuore". Tra gli ospiti speciali sul palco spiccano il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, che si esibirà alla chitarra, il cantautore Daniele Silvestri e Peppe Servillo, voce della Piccola Orchestra Avion Travel. L’iniziativa, frutto di un’esperienza musicale unica nel suo genere, è realizzata grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale per il progetto “Pratiche musicali permanenti per comunità accessibili”, nell’ambito di un accordo triennale con la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, che quest’anno festeggia il suo 50esimo anniversario, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Agorà e l'Asl Rm3.

“La cultura spesso ci offre l’opportunità di sensibilizzare la cittadinanza sul valore dell’alterità, della bellezza della diversità, e soprattutto sul diritto di ogni individuo alla bellezza, alla partecipazione paritaria alla vita culturale e a poterne essere parte attiva, producendo cultura", afferma l’Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio. Per questo, conclude, "siamo particolarmente felici del progetto dell’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo che, come assessorato, stiamo supportando. Felici di poter avere tutti insieme un'occasione importante di condivisione".

L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo è un percorso di accessibilità universale alla pratica musicale, aperto a persone con disabilità, operatori socio-assistenziali, educatori, allievi della Scuola, musicisti professionisti, volontari e studenti liceali inseriti nei percorsi di Formazione Scuola Lavoro. Per questa edizione, oltre 100 persone calcheranno insieme il palco, tra orchestra, coro e gruppo di giovani studenti. Non è solo di un concerto, ma un’occasione per sensibilizzare la comunità sul valore della musica come strumento di empowerment, promuovendo il diritto di ogni individuo all’arte e alla bellezza, riconoscendo l’alterità e la diversità come risorse e spostando l’attenzione dall’inclusione alla partecipazione piena e paritaria alla vita culturale.

D(I)ritto al cuore è un viaggio attraverso i diritti della persona, in cui un continuum musicale di autori come Ennio Morricone, Goran Bregović, Manu Chao, Carlo Rustichelli e Hans Zimmer si intreccia con narrazione, illustrazioni e video animazioni in stop-motion realizzate da Lorenzo Terranera insieme agli orchestrali con disabilità. La scenografia e la comunicazione visiva sono curate dallo stesso artista, rendendo l’esperienza immersiva e partecipativa.

Oltre alla presenza di Gualtieri, noto per la sua passione per la chitarra, Silvestri, da sempre attento ai temi sociali e civili, e Servillo, storica voce degli Avion Travel, lo spettacolo vedrà la partecipazione di altri artisti e realtà culturali, tra cui la FanfaRoma dell'Associazione Culturale Controchiave, il laboratorio teatrale "Il Nostro Teatro" dell'Associazione Culturale Artenova e Nando Citarella, musicista e interprete della tradizione popolare.

Il progetto dell'Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo, ideato dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia in collaborazione con la Cooperativa Agorà, è giunto al suo dodicesimo anno di attività e continua a crescere sotto la direzione artistica di Paolo Pecorelli.