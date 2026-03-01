circle x black
Cerca nel sito
 

Ditonellapiaga in lacrime: "Non pensavo nemmeno di arrivare a Sanremo"

La cantante ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano 'Che fastidio!'

Ditonellapiaga Mara Venier - Sanremo 2026
Ditonellapiaga Mara Venier - Sanremo 2026
01 marzo 2026 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non pensavo nemmeno di essere presa al Festival, figuriamoci arrivare sul podio". Così Ditonellapiaga ospite oggi da Mara Venier a 'Domenica In - Speciale Sanremo' ha commentato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2026, in cui si è classificata al terzo posto con il brano 'Che fastidio!'.

"È stato un sanremo perfetto, all'insegna del 3: terzo posto, ho vinto la serata cover e ho visto il premio come miglior arraggiamento", ha spiegato Margherita Carducci, vero nome di Ditonellapiaga.

Un risultato che premia la scelta stilistica: "Sono felice perché l'originalità è stata premiata: sono contenta sia salito sul podio, perché spesso i brani pop dance vengono scartati. Questa volta no", ha detto la cantautrice.

Ditonellapiaga ha ricordato poi la vittoria nella serata delle cover in duetto con TonyPitony sulle note di 'The Lady is a Tramp': "Il mio sanremo è stato all'insegna dell'irrilevanza, volevo essere un po' la quota pazza e lui era la persona perfetta. Tony è un grandissimo cantante e performer, ci siamo impegnati tantissimo, ed è stato premiato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo domenica in mara venier ditonellapiaga
Vedi anche
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza