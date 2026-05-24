circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier

L'appuntamento della domenica su Rai1

Mara Venier - fotogramma/ipa
Mara Venier - fotogramma/ipa
24 maggio 2026 | 07.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domenica In torna oggi, domenica 24 maggio, con una nuota puntata alle 14.00 su Rai 1 condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio tra musica, tv, cinema e attualità.

CTA

Si apre con Antonello Venditti, ospite in studio. Il cantautore sarà intervistato e si esibirà dal vivo con alcuni dei suoi più grandi successi e presenterà al pubblico il suo nuovo album e il tour 'Daje! Live Summer 2026'.

Spazio poi al racconto di Barbara De Rossi che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera tra televisione, cinema e teatro. Ancora musica con Rosanna Fratello, che presenterà il suo nuovo singolo 'Tremenda', in uscita proprio in questi giorni e, a seguire, con Franco Ricciardi, reduce dalle recenti nozze celebrate a Napoli. In studio interpreterà il brano 'Primmavera', dedicandolo alla neosposa Anna.

Quindi, la finestra aperta sull’attualità, con Mara Venier e Tommaso Cerno pronti a commentare i principali fatti della settimana insieme a ospiti ed esperti in studio. Proseguirà, inoltre, il racconto di Pino Strabioli, con un nuovo capitolo dedicato ai 50 anni di 'Domenica In', tra memoria televisiva e aneddoti.

Enzo Miccio commenterà i look delle star protagoniste della 79esima edizione del Festival di Cannes, offrendo il suo sguardo esperto su stile e tendenze. Infine, Teo Mammucari condurrà il consueto appuntamento telefonico de 'La cassaforte di Domenica In', coinvolgendo il pubblico a casa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Domenica In Rai 1 Antonello Venditti Mara Venier
Vedi anche
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza