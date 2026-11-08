circle x black
Cerca nel sito
 

Domenica In, oggi domenica 8 novembre: gli ospiti di oggi di Mara Venier

L'appuntamento della domenica con Mara Venier e i suoi ospiti

Mara Venier - fotogramma/ipa
Mara Venier - fotogramma/ipa
Segui Adnkronos su Google
08 novembre 2026 | 08.48
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appuntamento con 'Domenica In', condotta da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio in onda oggi, domenica 8 novembre, alle 14 su Rai 1. Tanti gli ospiti Michele Placido presenterà la nuova serie tv 'Livatino: il giudice e i suoi assassini', di cui è regista, in onda su Rai 1 il 9 e 10 novembre.

Lucio Corsi proporrà il suo nuovo singolo 'Napoleone buonanotte', mentre l’attrice Emanuela Fanelli, sarà in studio per presentare il film di Paolo Genovese 'Il rumore delle cose nuove', al cinema dal 12 novembre. Per il talk su 'Ballando con le stelle' interverranno: Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione insieme agli opinionisti Anna Pettinelli, Alan Friedman, Rossella Erra ed Enzo Miccio con la sua classifica Top5. Nello spazio dedicato all’ attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno torneranno a parlare delle ultime novità sul caso Garlasco con Giovanna Botteri, Ilenia Petracalvina, Rita Cavallaro e Antonino Monteleone.

Per 'Il pranzo della domenica', Savino Zaba si troverà in una località del Lazio. Ad accompagnare la puntata la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza