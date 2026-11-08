Nuovo appuntamento con 'Domenica In', condotta da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio in onda oggi, domenica 8 novembre, alle 14 su Rai 1. Tanti gli ospiti Michele Placido presenterà la nuova serie tv 'Livatino: il giudice e i suoi assassini', di cui è regista, in onda su Rai 1 il 9 e 10 novembre.

Lucio Corsi proporrà il suo nuovo singolo 'Napoleone buonanotte', mentre l’attrice Emanuela Fanelli, sarà in studio per presentare il film di Paolo Genovese 'Il rumore delle cose nuove', al cinema dal 12 novembre. Per il talk su 'Ballando con le stelle' interverranno: Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione insieme agli opinionisti Anna Pettinelli, Alan Friedman, Rossella Erra ed Enzo Miccio con la sua classifica Top5. Nello spazio dedicato all’ attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno torneranno a parlare delle ultime novità sul caso Garlasco con Giovanna Botteri, Ilenia Petracalvina, Rita Cavallaro e Antonino Monteleone.

Per 'Il pranzo della domenica', Savino Zaba si troverà in una località del Lazio. Ad accompagnare la puntata la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.