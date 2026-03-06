Secondo gradino del podio per 'Quo vado?', medaglia di bronzo per 'Splendida cornice'
Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Don Matteo 15' che ha ottenuto 3.706.000 telespettatori e il 21,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film di Checco Zalone 'Quo vado?' visto da 2.724.000 telespettatori (share del 16,5%). Medaglia di bronzo per Rai3 con 'Splendida cornice', seguita da 1.029.000 telespettatori ( share del 6,3%).
Fuori dal podio su La7 'Piazzapulita' ha realizzato 951.000 telespettatori e il 6,8% mentre su Rete4 'Dritto e Rovescio' ha interessato 896.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,9%. Su Rai2 il programma'Ore 14 Sera' è stato visto da 714.000 telespettatori (share del 5,2%) mentre su Italia1 'Mission: Impossible – Fallout' ha coinvolto 680.000 telespettatori arrivando al 4,2% di share.Sul Nove 'Only Fun – Comico Show' ha conquistato 426.000 telespettatori e il 2,5% e su Tv8 '2012' ha realizzato 160.000 telespettatori e l'1% di share.
Nell'access prime time sulla rete ammiraglia Rai 'Cinque Minuti' è stato seguito da 4.461.000 telespettatori (22,2%). Testa a testa tra 'Affari Tuoi', che su Rai1 ha totalizzato 5.033.000 telespettatori e il 23,8%, e 'La Ruota della Fortuna' che su Canale 5 ha realizzato 5.017.000 telespettatori e il 23,8% di share.