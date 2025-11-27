Drupi, 50 anni da 'Piccola e fragile', al via tour celebrativo

Un traguardo straordinario per un'icona della musica italiana. Drupi celebra i 50 anni del suo intramontabile successo, 'Piccola e Fragile', con un tour che lo riporterà ad abbracciare il suo pubblico in Italia e in Europa. Ma le celebrazioni per il mezzo secolo di carriera non si fermano alla musica: l'artista ha recentemente debuttato anche come attore protagonista sul grande schermo. Il tour, intitolato 'Drupi 50 anni da Piccola e Fragile - Il Tour', è un invito personale ai fan a condividere "musica, emozioni e un pezzo della mia storia", come ha dichiarato lo stesso artista. Il calendario prenderà il via nel periodo natalizio per proseguire nella primavera 2025, toccando teatri storici e segnando, per la prima volta in assoluto, il suo esordio dal vivo nelle città di Roma e Napoli.

Queste le date confermate: 23 dicembre (Pavia, Teatro Fraschini); 17 gennaio (Brno, Vodovà, Repubblica Ceca); 22 gennaio (Praga, Kongres Centrum, Repubblica Ceca); 29 gennaio (Ostrava, Gong, Repubblica Ceca); 31 gennaio (Hradec Králové, Repubblica Ceca); 29 marzo (Napoli, Teatro Acacia); 31 marzo (Roma, Teatro Parioli Costanzo), 17 aprile (Schio, Teatro Astra). Il repertorio spazierà dai brani più amati che hanno segnato la sua carriera, con un omaggio speciale alla canzone che lo ha reso famoso nel mondo, garantendo una serata all'insegna delle sonorità rock-blues che lo contraddistinguono. I biglietti sono disponibili sul circuito VivaTicket.

Parallelamente all'impegno live, Drupi è protagonista del nuovo film del regista Stefano Usardi, 'Alcooltest'. Nella pellicola, l'artista interpreta Sergio, un cantante ancorato ai suoi anni d'oro che vive ai margini in un piccolo paese di montagna. La trama, ricca di elementi bizzarri, si sviluppa sullo sfondo suggestivo della Valbelluna.