circle x black
Cerca nel sito
 

Drupi, 50 anni da 'Piccola e fragile', al via tour celebrativo

Per la prima volta live a Roma e Napoli, l'artista debutta anche al cinema come protagonista

Drupi
Drupi
27 novembre 2025 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un traguardo straordinario per un'icona della musica italiana. Drupi celebra i 50 anni del suo intramontabile successo, 'Piccola e Fragile', con un tour che lo riporterà ad abbracciare il suo pubblico in Italia e in Europa. Ma le celebrazioni per il mezzo secolo di carriera non si fermano alla musica: l'artista ha recentemente debuttato anche come attore protagonista sul grande schermo. Il tour, intitolato 'Drupi 50 anni da Piccola e Fragile - Il Tour', è un invito personale ai fan a condividere "musica, emozioni e un pezzo della mia storia", come ha dichiarato lo stesso artista. Il calendario prenderà il via nel periodo natalizio per proseguire nella primavera 2025, toccando teatri storici e segnando, per la prima volta in assoluto, il suo esordio dal vivo nelle città di Roma e Napoli.

Queste le date confermate: 23 dicembre (Pavia, Teatro Fraschini); 17 gennaio (Brno, Vodovà, Repubblica Ceca); 22 gennaio (Praga, Kongres Centrum, Repubblica Ceca); 29 gennaio (Ostrava, Gong, Repubblica Ceca); 31 gennaio (Hradec Králové, Repubblica Ceca); 29 marzo (Napoli, Teatro Acacia); 31 marzo (Roma, Teatro Parioli Costanzo), 17 aprile (Schio, Teatro Astra). Il repertorio spazierà dai brani più amati che hanno segnato la sua carriera, con un omaggio speciale alla canzone che lo ha reso famoso nel mondo, garantendo una serata all'insegna delle sonorità rock-blues che lo contraddistinguono. I biglietti sono disponibili sul circuito VivaTicket.

Parallelamente all'impegno live, Drupi è protagonista del nuovo film del regista Stefano Usardi, 'Alcooltest'. Nella pellicola, l'artista interpreta Sergio, un cantante ancorato ai suoi anni d'oro che vive ai margini in un piccolo paese di montagna. La trama, ricca di elementi bizzarri, si sviluppa sullo sfondo suggestivo della Valbelluna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Drupi Piccola e fragile tour celebrativo Roma Napoli
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza