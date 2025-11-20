Dopo il Leone d’Argento alla regia per Benny Safdie all’82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ‘The Smashing Machine’, scritto, prodotto e diretto da Benny Safdie, con Dwayne “The Rock” Johnson e la candidata all’Oscar Emily Blunt, è nelle sale italiane con I Wonder Pictures.

Un film potente e spettacolare tratto da una travolgente storia vera, con un Dwayne Johnson in stato di grazia e un’esplosiva Emily Blunt, nel ruolo dell’irrequieta e appassionata moglie Dawn. Johnson è la leggenda del ring Mark Kerr, un atleta che ha fatto la storia degli sport da combattimento. Incontro dopo incontro, battaglia dopo battaglia, Kerr affrontava ogni sfida a testa bassa, anche quando le luci della ribalta rischiavano di proiettare ombre troppo lunghe, dentro e fuori dal ring. Una grande storia di agonismo e umanità, fra vita pubblica e vita privata, un film intenso ed emozionante ricco di combattimenti spettacolari, tesi e realistici. (di Lucrezia Leombruni)